Çalışan anneye büyük kolaylık! O ücret artırıldı

Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00e7al\u0131\u015fan annelere b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k sa\u011flad\u0131. ,D\u00fcn Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren d\u00fczenlemeye g\u00f6re; \u00e7al\u0131\u015fan anneler \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 kre\u015fe verirse devlet 1015 liraya kadar destek sa\u011flayacak. ,H\u00fck\u00fcmet, in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc rahatlatacak \u00f6nemli bir ad\u0131m daha att\u0131. Buna g\u00f6re; konut al\u0131mlar\u0131nda Katma De\u011fer Vergisi (KDV) y\u00fczde 18\u2019den y\u00fczde 8\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Bug\u00fcn i\u015fletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir \u015fekilde kre\u015f deste\u011fi ad\u0131 alt\u0131nda bir \u00f6deme yapsalar bu, Gelir Vergisi\u2019ne tabi. Yani \u00fccretten say\u0131l\u0131yor. ,Art\u0131k anneler \u2018\u00e7ocu\u011fumu nereye b\u0131rakaca\u011f\u0131m\u2019 endi\u015fesi ta\u015f\u0131mayacak. ,Destek daha \u00f6nce 304 lirayd\u0131. Yani 711 liral\u0131k art\u0131\u015f var.,Buna g\u00f6re; daha \u00f6nce KDV dahil fiyat\u0131 300 bin lira olan bir dairenin fiyat\u0131 275 bin liraya d\u00fc\u015fecek. M\u00fcteahhit bu paray\u0131 cebine atmazsa vatanda\u015f evi al\u0131rken 25 bin lira avantaj sa\u011flayacak.\r\n\r\n,Yeni d\u00fczenlemeyle anne \u00e7ocu\u011funu d\u0131\u015far\u0131da bir kre\u015fe g\u00f6nderiyor ve i\u015fverende bu kad\u0131n \u00e7al\u0131\u015fana kre\u015f yard\u0131m\u0131 yap\u0131yorsa, 1015 liraya kadar olan k\u0131sm\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n \u00f6deyece\u011fi Gelir Vergisi\u2019nden istisna olacak.,Tapu harc\u0131nda da indirim yap\u0131ld\u0131. Mevcut uygulamada al\u0131c\u0131 ve sat\u0131c\u0131dan y\u00fczde 2\u2019\u015fer olmak \u00fczere y\u00fczde 4 oran\u0131nda al\u0131nan tapu harc\u0131 al\u0131n\u0131yor.,Art\u0131k 31 Ekim 2018\u2019e kadar y\u00fczde 2\u2019lik oran y\u00fczde 1.5 olarak uygulanacak. \r\n,KDV indiriminden sonra evi 275 bin liraya alan vatanda\u015f 5500 lira yerine 4125 lira har\u00e7 \u00f6deyecek. B\u00f6ylece toplamda 26 bin 375 liras\u0131 cebinde kalacak.\r\n