Çalışan anneye toplam 7500 TL geliyor

Devlet anne olanlara maddi destek sa\u011fl\u0131yor.\r\n,\u00c7ocuk sahibi olan kad\u0131nlar devletten 4 farkl\u0131 \u00f6deme al\u0131yor.\r\n,.,Do\u011fum yard\u0131m\u0131 ile anneye ilk \u00e7ocuk i\u00e7in 300, ikinci \u00e7ocuk i\u00e7in 400, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve sonraki \u00e7ocuklarda 600 lira veriliyor.\r\n,\u0130kinci \u00f6deme ise do\u011fum yapan kad\u0131na s\u00fct ve emzirme paras\u0131 olarak \u00f6deniyor.\r\n,Do\u011fum paras\u0131n\u0131 almak i\u00e7in kad\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmas\u0131, kendi i\u015fini yapmas\u0131, e\u015finin kendi i\u015fini yap\u0131yor ya da bir yerde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmas\u0131 yeterli oluyor. Her y\u0131l s\u00fct paras\u0131 yeniden belirleniyor.\r\n,Bu y\u0131l s\u00fct paras\u0131n\u0131n tutar\u0131 133 liradan 149 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7al\u0131\u015fan anneler, do\u011fum izninde \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131klar\u0131 d\u00f6nemin paras\u0131n\u0131 i\u015f g\u00f6remezlik \u00f6dene\u011fi alt\u0131nda devletten al\u0131yor. Bu en az 5 bin 50 lira.\r\n,Sigortal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fan t\u00fcm kad\u0131nlar do\u011fum yapmalar\u0131 halinde anal\u0131k izni sonras\u0131nda birinci do\u011fumda 2 ay, ikinci do\u011fumda 4 ay, sonraki do\u011fumlarda ise 6 ay s\u00fcreyle yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131p tam maa\u015f alabilecek.\r\n,Engelli \u00e7ocu\u011fu olanlarda ise s\u00fcre 12 ay olarak uygulanacak. Yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015f\u0131p, \u00e7ocu\u011fuyla daha fazla zaman ge\u00e7irene devlet te\u015fvik veriyor.\r\n,Yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fan annenin maa\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 patron \u00f6derken, 938.5 liras\u0131n\u0131 devlet, \u0130\u015fkur arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla \u00f6deyecek. Bu haktan yararlanmak i\u00e7in anal\u0131k izninin bitti\u011fi tarihten itibaren 30 g\u00fcn i\u00e7inde \u2018\u0130\u015fkur\u2019a m\u00fcracaat edilecek.\r\n,\u0130lk \u00e7ocu\u011funu d\u00fcnyaya getiren asgari \u00fccretli bir anneye devlet; 300 lira \u00e7ocuk paras\u0131, 149 lira s\u00fct paras\u0131 ve 5 bin 50 lira da i\u015f g\u00f6rmezlik \u00f6dene\u011fi ve 1877 lira yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fma \u00f6dene\u011fiyle birlikte 7500 lira \u00f6deme yapacak.\r\n