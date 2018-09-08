Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi

.,\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n sigortas\u0131 niteli\u011finde iki tazminat var. K\u0131dem ve ihbar... ,2018 y\u0131l\u0131 itibar\u0131yla bu iki tazminat da zamland\u0131. ,K\u0131demde bir \u00fcst limit var. \u0130hbar tazminat\u0131 ise br\u00fct maa\u015fa g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor...\r\n,K\u0131dem tazminat\u0131, sigortal\u0131 (SSK\u2019l\u0131) \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n g\u00fcvencesi niteli\u011finde. K\u0131deme hak kazanmak i\u00e7in bir i\u015fyerinde kesintisiz en az bir y\u0131l \u00e7al\u0131\u015fmak gerekiyor.\r\n, Tazminat her bir y\u0131l i\u00e7in 1 ayl\u0131k br\u00fct \u00fccret kadar oluyor. Ancak \u00fcst limiti (tavan) var. \u00c7al\u0131\u015fana \u00f6denecek tazminat\u0131n tavan\u0131 memur maa\u015flar\u0131na endeksli. 1 Ocak itibar\u0131yla memur maa\u015f\u0131 y\u00fczde 5.69 artm\u0131\u015ft\u0131.,Tazminat tavan\u0131 da ayn\u0131 oranda yani 270 lira artarak 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.r.\r\n\r\n,10 bin lira maa\u015f da olsa k\u0131dem 5 bin 2 lira olacak. Art\u0131\u015f tutar\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck gibi g\u00f6r\u00fcnse de y\u0131llarca ayn\u0131 i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir avantaj ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n k\u0131dem tazminat\u0131 alabilmesi i\u00e7in kendi iste\u011fi d\u0131\u015f\u0131nda i\u015ften ayr\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bunun istisnalar\u0131 da var.,Kimler alabilir? ,Erkek i\u015f\u00e7i askerlik, kad\u0131n evlili\u011fi nedeniyle (1 y\u0131l i\u00e7inde) i\u015ften ayr\u0131l\u0131rsa k\u0131demini alabilir., Emekli olmak i\u00e7in i\u015ften \u00e7\u0131kanlar k\u0131dem tazminat\u0131 al\u0131r. 8 Eyl\u00fcl 1999\u2019dan \u00f6nce i\u015fe girip de 15 y\u0131l sigortal\u0131 olan ve en az 3600 g\u00fcn\u00fc tamamlayanlar ile 1999\u2019dan sonra ilk defa i\u015fe ba\u015flay\u0131p 25 y\u0131l sigortal\u0131 olup 4500 g\u00fcn prim \u00f6deyenler istifa edince k\u0131dem al\u0131r., Bunun i\u00e7in SGK\u2019dan \u2018Ya\u015f d\u0131\u015f\u0131nda emeklilik \u015fartlar\u0131n\u0131 yerine getirmi\u015ftir\u2019 yaz\u0131s\u0131 al\u0131nmal\u0131. Fazla mesai nedeniyle ayr\u0131lan i\u015f\u00e7i de k\u0131deme hak kazan\u0131r. K\u0131demde zamana\u015f\u0131m\u0131 10 y\u0131l.\r\n,Yasaya g\u00f6re; i\u015fveren i\u015f\u00e7isini i\u015ften \u00e7\u0131karmadan \u00f6nce bunu i\u015f\u00e7isine bildirmek zorunda. Bunun da s\u00fcreleri var. ,\u0130hbar tazminat\u0131n\u0131n hesab\u0131nda da br\u00fct \u00fccret dikkate al\u0131n\u0131r. Yani k\u0131demde oldu\u011fu gibi tavan s\u0131n\u0131r\u0131 yok. \u0130\u015f\u00e7i maa\u015flar\u0131na 1 Ocak\u2019ta artt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu art\u0131\u015f k\u0131dem tazminat\u0131nda oldu\u011fu gibi ihbar tazminat\u0131n\u0131 da art\u0131rm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fma s\u00fcresi 6 aydan k\u0131saysa 2 hafta, 6 ay ile bir bu\u00e7uk y\u0131l aras\u0131ndaysa 4 hafta, bir bu\u00e7uk y\u0131l ile 3 y\u0131l aras\u0131ndaysa 6 hafta, \u00fc\u00e7 y\u0131ldan fazla olursa 8 hafta \u00f6nce haber vermek zorunda.\r\n,\u00d6demeler de i\u015f\u00e7inin \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 y\u0131la g\u00f6re 8 hafta yani 1.5 ayl\u0131k maa\u015fa kadar \u00e7\u0131kabiliyor. 10 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fan bir i\u015f\u00e7i de ihbar tazminat\u0131na hak kazan\u0131r., Buna ihbar s\u00fcresi deniyor. Haber vermeden i\u015ften atan tazminat \u00f6der.\r\n, \u0130\u015f\u00e7i de \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce i\u015fveren \u00f6nceden haber vermek zorunda. Haber vermeden ayr\u0131lan, i\u015fverene tazminat \u00f6demek zorunda kalabilir. ,Kaynak: Posta