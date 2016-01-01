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Çalışma Bakanı müjdeli haberi verdi! Tam 100 bin kişi ikramiye alabilecek
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Bakan Sarıeroğlu, Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğlen esnaf ziyareti yaptı.
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