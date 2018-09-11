Çamaşır odasında bunu yapmışlar!

Konya'da sokakta uyu\u015fturucu satanlara y\u00f6nelik operasyonda, 11 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Konya Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eubesi ekipleri, 6 ay \u00f6nce torbac\u0131 diye tabir edilen sokak sat\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 takibe ald\u0131.,Meram \u0130l\u00e7esinde G\u00f6kay B.nin (38) evinde, bir odada \u00e7ama\u015f\u0131rlarla birlikte 500 gram esrar bulundu. \r\n\r\n,Sokak sat\u0131c\u0131s\u0131 olduklar\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen G\u00f6kay B., H\u00fcseyin K., \u0130smail B., Hamit \u015e., Murat K., Hasan K., Rag\u0131p D., Abdurrahman G., Muhammet Seyit K., Adem \u015e., ve Salih Furkan \u00dc., Konya E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildikten sonra emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n, Uyu\u015fturucu hap, esrar, eroin ve hassas terazilerin ele ge\u00e7irildi\u011fi operasyonda bir evde yap\u0131lan aramalarda, uyu\u015fturucunun \u00e7ama\u015f\u0131rlarla yan yana kurutulmas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,Evde ayr\u0131ca sat\u0131\u015fa haz\u0131r eroin, uyu\u015fturucu hap ve hassas terazi ele ge\u00e7irildi.,Aramalara narkotik k\u00f6pe\u011fi Oscar da kullan\u0131ld\u0131., 6 ayl\u0131k s\u00fcre i\u00e7inde su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalanan 5 ki\u015fi tutukland\u0131., 2018-2019 E\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde ekipler, bu sabah 12 farkl\u0131 adrese bask\u0131n yapt\u0131. Evlerde yap\u0131lan aramalarda 63 par\u00e7a halinde 33 gram eroin, 13 suboxone hap, 40 ecstasy, 500 gram esrar, 81 lyrica hap, hassas terazi ile 4 av t\u00fcfe\u011fi ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n