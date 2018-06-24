Can Dündar'dan seçim günü büyük skandal

Can D\u00fcndar skandala imza att\u0131,15 Temmuz'un ka\u00e7aklar\u0131ndan biri olan Can D\u00fcndar, hainli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Almanya'da Millet ittifak\u0131na katk\u0131 sa\u011flamaya devam ediyor, ancak yanl\u0131\u015f arg\u00fcmanlarla.\r\n\r\n,15 Temmuz'a senaryo diyen D\u00fcndar, darbe kar\u015f\u0131t\u0131 birlik mitingini CHP mitingi diye payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kendi Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile AK Parti kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131 ve Recep Tayyip Erdo\u011fan d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 yapan Alman Cem'i, "Yar\u0131n, 16 y\u0131ll\u0131k bu karanl\u0131k parantez kapans\u0131n. ,D\u00fcndar her ne kadar 15 Temmuz \u00fczerinden prim yapmaya \u00e7al\u0131sa da zaman\u0131nda darbe giri\u015fimine inanmayan ve ayn\u0131 zamanda senaryo oldu\u011funu savunanlardan biri de kendiydi.\r\n\r\n,Yeni bir T\u00fcrkiye\u2019ye uyanal\u0131m. Birlikte \u00e7ok g\u00fczeliz." notuyla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 tweetinde 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen mitingine ili\u015fkin foto\u011fraf payla\u015ft\u0131.