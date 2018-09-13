Can Yaman'ın eski halini görenler gözlerine inanamıyor!

Can Yaman'\u0131n eski dizilerini ve hayat\u0131n\u0131 merak eden hayranlar\u0131, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncunun eski halini de ara\u015ft\u0131r\u0131yor., 2014 y\u0131l\u0131nda 'G\u00f6n\u00fcl \u0130\u015fleri', sonras\u0131nda 'Dolunay' dizisiyle ad\u0131n\u0131 geni\u015f kitlelere duyuran yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Can Yaman, \u015fimdilerde 'Erkenci Ku\u015f' dizisiyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekiyor., \u00d6nce \u0130talyan Lisesi'ni, ard\u0131ndan hukuk fak\u00fcltesini birincilikle bitirmi\u015f bir avukat olmas\u0131na ra\u011fmen oyunculu\u011fu se\u00e7en Yaman'\u0131n b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fimine bak\u0131n...,Kendisi \u00e7ok k\u0131skan\u00e7m\u0131\u015f. Akrep burcunun do\u011fas\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. ,2017 - Dolunay\r\n2018- Erkenci Ku\u015f,- Rauf Alt\u0131ntak\u2019 \u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 Sahte Gelin adl\u0131 Tarihi T\u00fcrk Tiyatrosu Orta Oyunu\r\n- Varlam ata adl\u0131 oyun\r\n- Aykut G\u00f6ker\u2019 in y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 Mavi oyunu\r\n- Haybeden Ger\u00e7ek \u00dcst\u00fc Konu\u015fmalar\r\n- G\u00f6cekler G\u00f6\u011ferince,Hukuk okumas\u0131n\u0131 isteyen babas\u0131 "Avukat ol, sonra ne yaparsan yap" demi\u015f. Avukatl\u0131\u011f\u0131 b\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sadece duru\u015fmalara ara verdi\u011fini s\u00f6yleyen Yaman'\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi iki arkada\u015f\u0131yla Bebek'te hukuk b\u00fcrosu varm\u0131\u015f.,\u0130leri derecede \u0130talyanca bilen yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncunun en b\u00fcy\u00fck hayali Ferzan \u00d6zpetek filminde oynamak. ,\u0130talyan Lisesi'ni birincilikle bitiren ve Hukuk fak\u00fcltesinden de dereceyle mezun olan Can Yaman "ders notlar\u0131n\u0131 iki-\u00fc\u00e7 kere okur, herkesten daha haz\u0131r olurdum s\u0131nava. " diyor.,Lise y\u0131llar\u0131nda basketbol oynayan Can Yaman, kendini \u00f6yle geli\u015ftirmi\u015f ki \u00fcniversiteyi basketbol bursuyla okumu\u015f.,Erkenci Ku\u015f dizisinde Can Divit karakteri ile \u015fu s\u0131ralarda ekranlarda f\u0131rt\u0131nalar estiren Can Yaman kimdir s\u0131k\u00e7a merak ediliyor.,Dizilerde s\u0131k\u00e7a partnerleriyle yan yana g\u00f6r\u00fclen Yaman'\u0131n boyu olduk\u00e7a merak ediliyor. Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu 183 cm boyunda ve 70 kilodur. Siyah sa\u00e7l\u0131 ve kahverengi g\u00f6zlere sahiptir.,"Ders \u00e7al\u0131\u015fmaya ve spora odakl\u0131 bir \u00e7ocuktum. Basketbol oynuyordum.",A\u015f\u00e7\u0131l\u0131kta da iyi olan Yaman'\u0131n en iyi yapt\u0131\u011f\u0131 yemek yaprak sarma!,Can yaman, 46 numara ayakkab\u0131 giyiyormu\u015f ve ayakkab\u0131 bulma konusunda s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekiyormu\u015f. ,2014 - G\u00f6n\u00fcl \u0130\u015fleri\r\n2015 - \u0130nad\u0131na A\u015fk\r\n2016 - Hangimiz Sevmedik\r\n,Yaman verdi\u011fi bir r\u00f6portajda ailesini \u015fu ifadelerle anlatm\u0131\u015ft\u0131. "\u00c7ok sevgi dolu bir ailede b\u00fcy\u00fcd\u00fcm, annem babam ben k\u00fc\u00e7\u00fckken ayr\u0131lm\u0131\u015flar ama annem hala \u00fczerime titrer, babamsa idol\u00fcmd\u00fcr",\u00dcnl\u00fc oyuncunun da herkesin oldu\u011fu gibi bir ba\u015fucu kitab\u0131 varm\u0131\u015f. Kitab\u0131n ad\u0131 ise "Senaryo".,En son oyuncu Bestemsu \u00d6zdemir ile a\u015fk ya\u015fayan Can Yaman'\u0131n uzun zamand\u0131r bilinen bir ili\u015fkisi yok!,A\u015fk adam\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Yaman'\u0131n en uzun ili\u015fkisi 1 y\u0131l s\u00fcrm\u00fc\u015f.,Erkenci Ku\u015f dizisiyle ekranlarda boy g\u00f6steren Can Yaman'\u0131n b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fimini g\u00f6ren "Vay be!" diyor.