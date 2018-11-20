Çanakkale'de dehşet! Öldüler

Ebelik yapan, 2 \u00e7ocuk annesi Sedef \u015een(30), Adapazar\u0131'da ya\u015farken, \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik nedeniyle e\u015fi kasap Fuat \u015een'den (31) bo\u015fanmak i\u00e7in mahkemeye ba\u015fvurdu. ,Ya\u015fam\u0131n\u0131 1 y\u0131ld\u0131r ayr\u0131 s\u00fcrd\u00fcren \u00e7iftin bo\u015fanma davas\u0131 devam ederken, mahkeme heyetince Fuat \u015een hakk\u0131nda uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 verildi. ,Mehmet Akif Ersoy \u00c7anakkale Devlet Hastanesi'ne yak\u0131n zamanda tayini \u00e7\u0131kan Sedef \u015een ise buraya yerle\u015fti. E\u015finin \u00c7anakkale'de \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen Fuat \u015een, Adapazar\u0131'dan kente geldi.\r\n\r\n,\r\nFuat \u015een, bu sabah i\u015fe gitmek \u00fczere evinden \u00e7\u0131kan e\u015fini takibe ald\u0131. ,\u015een, saat 07.30 s\u0131ralar\u0131nda, Esenler Mahallesi Ahmet Piri\u015ftina Caddesi'ndeki durakta servis bekleyen gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 tabancayla ba\u015f\u0131ndan vurarak, \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Fuat \u015een, ard\u0131ndan ayn\u0131 silah\u0131 kendi ba\u015f\u0131na dayay\u0131p, ate\u015fleyerek, ya\u015fam\u0131na son verdi.,Olay\u0131 g\u00f6renlerin haber vermesiyle b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi., Olay yeri inceleme ekipleri, g\u00fcvenlik \u015feridiyle \u00e7evrilen alanda bo\u015f kovan arad\u0131. ,Olay\u0131n meydana geldi\u011fi yere 100 metre uzakl\u0131ktaki Cevatpa\u015fa Ortaokulu'na gelen \u00f6\u011frenciler ise caddenin kar\u015f\u0131s\u0131nda toplanarak, ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 izledi. Polisler ise \u00f6\u011frencileri b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.,Fuat ve Sedef \u015een'in cans\u0131z bedenleri, cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n olay yerindeki incelemesinin ard\u0131ndan Mehmet Akif Ersoy \u00c7anakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.