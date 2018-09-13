Çanakkale'de drone ile nefes kesen kovalamaca

\u00c7anakkale\u2019de emniyet ekipleri, A\u00e7\u0131k Ceza ve \u0130nfaz Kurumu'ndan firar eden h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn yerini drone ile sakland\u0131\u011f\u0131 tarlada tespit ederek yakalad\u0131.\r\n,\u00c7anakkale Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, A\u00e7\u0131k Ceza ve \u0130nfaz Kurumundan bir h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn firar etti\u011fi bilgisi \u00fczerine harekete ge\u00e7ti. Civardaki yollar tutularak h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn \u015fehir d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7abilme ihtimali \u00fczerine otogarda da gerekli tedbirler al\u0131nd\u0131. Polis ekipleri \u015fahs\u0131n b\u00f6lgeden fazla uzakla\u015fm\u0131\u015f olamayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek, yak\u0131n \u00e7evredeki bo\u015f arazi ve tarla alanlar ile mezarl\u0131kta da aramalar yapt\u0131.\r\n\r\n,\u00c7anakkale Polisi teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131 (Drone) g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnden firari h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn yeri tespit etmek amac\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc., Havadan drone vas\u0131tas\u0131yla yap\u0131lan taramalarda \u015fahs\u0131n bir tarlan\u0131n yan taraf\u0131ndaki otluk \u00e7al\u0131l\u0131k i\u00e7inde gizlendi\u011fi tespit edildi. Firari h\u00fck\u00fcml\u00fcn\u00fcn yeri belirlenince Asayi\u015f Ekipleri b\u00f6lgeye ula\u015farak, firariyi yakalad\u0131. \u00c7anakkale Valili\u011fi A\u00e7\u0131k Ceza ve \u0130nfaz Kurumundan firar eden h\u00fck\u00fcml\u00fc \u015fahs\u0131n \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131 yard\u0131m\u0131 ile sakland\u0131\u011f\u0131 yer tespit edilerek, yakalanma an\u0131na ait g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n