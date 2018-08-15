Çanakkale’de korku dolu dakikalar! Kendini boşluğa bıraktı

\u00c7anakkale\u2019de 4 katl\u0131 bir apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan \u00c7a\u011flar A. (24), kendisini bo\u015flu\u011fa b\u0131rakt\u0131. ,Betone d\u00fc\u015ferek yaralanan \u00c7a\u011flar A., hastanede tedaviye al\u0131nd\u0131.,Olay, saat 17.00 s\u0131ralar\u0131nda Kemalpa\u015fa Mahallesi Fetvane Sokak\u2019ta meydana geldi. ,Sokak \u00fczerindeki 4 katl\u0131 apartman\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan \u00c7a\u011flar A.'y\u0131 g\u00f6renler, atlamamas\u0131n\u0131 istedi. ,Ancak, \u00c7a\u011flar A., bir anda atlad\u0131. ,\u00c7\u0131\u011fl\u0131klar aras\u0131nda beton zemine d\u00fc\u015fen \u00c7a\u011flar A., kanlar i\u00e7inde kal\u0131rken, \u00e7a\u011fr\u0131lan sa\u011fl\u0131k ekibinin yapt\u0131\u011f\u0131 ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan ambulans ile \u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi (\u00c7OM\u00dc) Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,.