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Çanakkale yağmur ve sele teslim!
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Çanakkale'de Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli yağmur yağışı başladı.
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