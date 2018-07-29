Canan Karatay'a 'meslekten men' cezası

T\u00fcrk Jinekoloji ve Obstetrik Derne\u011fi, 5 Ocak 2015\u2019te Karatay\u2019\u0131 \u0130stanbul Tabip Odas\u0131\u2019na \u015fikayet etmi\u015f, yap\u0131lan soru\u015fturma sonunda 6 Ekim 2015\u2019te Karatay\u2019\u0131n \u201c15 g\u00fcn meslekten al\u0131koyma cezas\u0131yla cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131\u201dna karar vermi\u015fti.\r\n,Karatay, bu karara itiraz etmi\u015f, ama sonu\u00e7 alamam\u0131\u015ft\u0131. Bunun \u00fczerine Karatay, karar\u0131n\u0131n iptali istemiyle 8 A\u011fustos 2016\u2019da Ankara 12. \u0130dare Mahkemesi\u2019ne iptal davas\u0131 a\u00e7m\u0131\u015f ancak mahkeme 21 Nisan 2017 tarihli disiplin i\u015fleminin iptali istemli davan\u0131n reddine karar verip \u201cDisiplin cezas\u0131 yerindedir\u201d denilmi\u015fti.\r\n,\u201cGebelikte \u015feker y\u00fcklemesi testi bebe\u011fi zehirliyor\u201d \u015feklindeki a\u00e7\u0131klamas\u0131 nedeniyle \u015fikayet edilen Kalp ve \u0130\u00e7 Hastal\u0131klar\u0131 Uzman\u0131 Prof. Dr. Canan Karatay\u2019\u0131n 15 g\u00fcn s\u00fcreyle meslekten men cezas\u0131, Dan\u0131\u015ftay 8. Daire taraf\u0131ndan onand\u0131.,T\u00fcrk Jinekoloji ve Obstetrik Derne\u011fi \u00fc\u00e7 y\u0131l \u00f6nce bu s\u00f6zlerden sonra harekete ge\u00e7ti...\r\n,Karatay\u2019\u0131n avukat\u0131 bu kez yerel mahkeme karar\u0131n\u0131n iptali i\u00e7in Ankara B\u00f6lge \u0130dare Mahkemesi 12. \u0130dari Dava Dairesi\u2019nde istinaf yoluna ba\u015fvurmu\u015f, ancak buradan da istedi\u011fi sonu\u00e7 \u00e7\u0131kmam\u0131\u015ft\u0131. Karatay, bu kez B\u00f6lge \u0130dare Mahkemesi\u2019nin karar\u0131n\u0131 19 Mart\u2019ta temyize g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. Ancak Karatay\u2019\u0131n bu giri\u015fimi de sonu\u00e7 vermedi. 7 Haziran tarihinde verildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kan mahkeme karar\u0131nda, \u201cAnkara B\u00f6lge \u0130dare Mahkemesi 12. \u0130dari Dava Dairesi\u2019nin 19\/03\/2018 tarih karar\u0131 ile temyiz isteminin reddine ili\u015fkin verilen kararda hukuka ayk\u0131r\u0131l\u0131k g\u00f6r\u00fclmemi\u015ftir\u201d ifadelerine yer verildi.,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden, 19 Haziran tarihinde \u0130stanbul Valili\u011fi \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne g\u00f6nderilen yaz\u0131yla da Prof. Dr. Karatay\u2019a disiplin i\u015fleminin uygulanmas\u0131n\u0131n istendi\u011fi bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131. Kad\u0131k\u00f6y \u0130l\u00e7e Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden 26 Haziran tarihinde Prof. Dr. Karatay\u2019\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel sa\u011fl\u0131k kurumuna g\u00f6nderilen yaz\u0131da ise, personel \u00e7al\u0131\u015fma belgesinin asl\u0131n\u0131n iadesinin talep edildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Karar\u0131n ard\u0131ndan Milliyet\u2019e konu\u015fan \u015fikayet\u00e7i T\u00fcrk Jinekoloji ve Obstetrik Derne\u011fi\u2019nin avukat\u0131 Tahir Yahya \u0130lhan \u015f\u00f6yle dedi: \u201cProf.Dr. Karatay\u2019\u0131n 15 g\u00fcn s\u00fcreyle meslekten men edilmesi y\u00f6n\u00fcndeki i\u015flem nihai olarak onanm\u0131\u015ft\u0131r. Dan\u0131\u015ftay 8. Daire\u2019nin verdi\u011fi karar, 15 g\u00fcnl\u00fck disiplin cezas\u0131n\u0131n onanm\u0131\u015f oldu\u011funa ili\u015fkin kesin h\u00fck\u00fcmd\u00fcr. Hekimlerce g\u00f6steri mahiyetinde ve insanlar\u0131 allak bullak eden, bilimsel dayanaktan yoksun a\u00e7\u0131klamalar yap\u0131lmas\u0131n\u0131 do\u011fru bulmuyoruz.\u201d\r\n