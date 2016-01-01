Canan Karatay’dan açıklama: Uyurken de kilo verebilirsiniz
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Kilo vermek isteyenlere Canan Karatay’dan sevindirici haber. Karatay’ın önerilerine kulak vererek uyurken bile kilo verebileceksiniz. Peki, bu nasıl olacak, işte cevabı…
Kilo vermek için çok uğraşıyor ama tartıya çıktığınızda umduğunuzu bulamıyorsanız Canan Karatay önerileri ile bu sorununuz ortadan kaybolacak. Kilo verirken dikkat etmeniz gerekenler neler, cevabını sizler için araştırdık. İşte Canan Karatay’dan kilo vermek isteyenlere özel öneriler…