Canan Karatay'dan bayram uyarısı

\u00dcnl\u00fc profes\u00f6r Canan Karatay, Turgutreis mahallesinde d\u00fczenlenen kitap imzalama etkinli\u011fine kat\u0131ld\u0131. ,"Ger\u00e7ek T\u0131bb\u0131n 10 \u015eifresi" isimli kitab\u0131n\u0131 okurlar\u0131 i\u00e7in imzalayan Karatay, Kurban Bayram\u0131na ili\u015fkin beslenme \u00f6nerilerinde bulundu.,Etkinlik sonras\u0131 bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Canan Karatay, do\u011fal olan her \u015feyin istenildi\u011fi kadar t\u00fcketilebilece\u011fini ifade ederek \u015fu s\u00f6zlere yer verdi, "Bayramda baklava ve b\u00f6rek t\u00fcketmesinler. Onun yerine bol bol kuyruk ya\u011f\u0131 ve k\u0131rm\u0131z\u0131 et yesinler. ,K\u0131rm\u0131z\u0131 et ya\u011f\u0131yla beraber \u00e7ok faydal\u0131d\u0131r. \u0130stedikleri kadar t\u00fcketebilirler" dedi.,Karatay 15 g\u00fcnl\u00fck meslekten men edilmesiyle ilgilide a\u00e7\u0131klamalar yaparak ,\u201cAnayasa mahkemesinde sonu\u00e7 bekliyoruz. Hukuk s\u00fcreci devam ediyor. Kesinle\u015fmi\u015f bir \u015fey yok. ,O al\u0131nan karar, alg\u0131 yapmak i\u00e7in. O karar bize \u015eubat ay\u0131nda geldi. Bizde Mart ay\u0131nda Anayasa mahkemesine ba\u015fvurduk\u201d ifadelerini kulland\u0131..\r\n,Etkinlikte duble t\u00fcrk kahvesi i\u00e7en Karatay t\u00fcrk kahvesinin \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu belirterek "Kahve en g\u00fc\u00e7l\u00fc antioksidand\u0131r. \u015eekersiz olmak \u015fart\u0131yla t\u00fcketilebilir. Bayramda \u015feker yerine bol bol kahve i\u00e7ebilirsiniz"dedi.,Tatilcilere tavsiyelerde de bulunan Karatay Kurban bayram\u0131n\u0131 sahillerde tatil yapanlar\u0131n bol bol g\u00fcne\u015flenmesini D vitamini almalar\u0131n\u0131 ve k\u0131\u015f i\u00e7in D vitaminini depo etmelerini istedi.