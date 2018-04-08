Canan Karatay'dan bomba iddia

Canan Karatay'dan yine bomba bir iddia geldi.,Prof. Dr. Karatay bir seminerde sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme ile ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,.,Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpa\u015fa\u2019da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 seminerde sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenme ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Karatay, tuzun de\u011fil \u015fekerin tansiyon yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. Verdi\u011fi seminerde ezber bozan Karatay \u00f6nemli bilgiler sundu. Seminer sonunda vatanda\u015fa \u00e7i\u011fk\u00f6fte ve lahmacun ikram\u0131 yap\u0131ld\u0131. Karatay\u2019\u0131n \u201cGer\u00e7ek T\u0131bb\u0131n 10 \u015eifresi\u201d adl\u0131 kitab\u0131 da vatanda\u015flara hediye olarak da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. ,Kaya tuzunun \u00f6nemine de\u011finen Karatay, \u201cKaya tuzu sa\u011fl\u0131k kayna\u011f\u0131d\u0131r. As\u0131rlardan beri insanlar\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 kristal kaya tuzu sa\u011fl\u0131kl\u0131d\u0131r. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda end\u00fcstrinin kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Tuz tansiyonu y\u00fckseltmez. Tansiyonu y\u00fckselten \u015fekerdir tuz de\u011fildir\u201d dedi. ,Halk\u0131n en b\u00fcy\u00fck ihtiyac\u0131n\u0131n tuz oldu\u011funu s\u00f6yleyen Karatay, \u201cHayat tuzsuz olmuyor. Ekmek bulam\u0131yorlarsa pasta yesinler, c\u00fcmlesinin asl\u0131nda Frans\u0131zca da \u2018ekmek ve tuz bulam\u0131yorlarsa pasta yesinler\u2019dir. V\u00fccutta halsizli\u011fin nedeni tuzdur, tuz eksikli\u011fidir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. ,Beslenmenin \u00f6nemine dikkat \u00e7eken Karatay \u201cYanl\u0131\u015f beslenme her t\u00fcrl\u00fc hastal\u0131k ba\u015flar. Yanl\u0131\u015f beslenmeyle d\u00fc\u015fman bakteriler \u00fcredi\u011fi zaman depresyon ba\u015flar.\u201d ifadesini kulland\u0131. S\u0131f\u0131r beden ak\u0131m\u0131n\u0131n ticari bir durum oldu\u011funa vurgu yapan Karatay, \u201cHan\u0131mlar\u0131n en hassas noktalar\u0131 zay\u0131f olmak, kilo vermek. End\u00fcstri piyasas\u0131 ise bu durumu inceler ticarete d\u00f6ker. Zay\u0131f olmak demek sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmak de\u011fildir. Ben zay\u0131flay\u0131n diye konu\u015fup yazm\u0131yorum. Benim anlatt\u0131\u011f\u0131m bozulmu\u015f v\u00fccut dengesini hormonlar\u0131n enzimlerin fabrika ayarlar\u0131na d\u00f6nmesi i\u00e7in s\u00f6yl\u00fcyorum, yaz\u0131yorum. Sigara ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 gibi ekmek ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131y\u0131z\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. ,Karatay, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u201cKaratay kahvalt\u0131s\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 olan peynir, zeytin, ya\u011f ve de yumurta ve de mevsiminde sebze yendi\u011fi zaman, peynirin yan\u0131nda ekmek yok, peynirin yan\u0131nda po\u011fa\u00e7a yok, b\u00f6rek yok, tah\u0131l grubu yok. Peynirin yan\u0131nda ne var. Koskoca kaselerle f\u0131nd\u0131k f\u0131st\u0131k var. Ceviz var. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildi\u011fi zaman sizi tok tutar. \u00c7\u00fcnk\u00fc ac\u0131kt\u0131rmaz. Siz ekmek yedik\u00e7e ac\u0131k\u0131rs\u0131n\u0131z. Siz ekmek yedik\u00e7e ac\u0131k\u0131rs\u0131n\u0131z, doymad\u0131m dersiniz. Ama benim s\u00f6yledi\u011fim sabah kahvalt\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman b\u00fct\u00fcn g\u00fcn gen\u00e7, din\u00e7 ve akl\u0131n\u0131z ba\u015f\u0131nda dola\u015fabilirsiniz\u201d