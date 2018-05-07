Canan Karatay’dan şaşırtan açıklama

Çeşitli etkinlikler kapsamında beraberinde Kardiyoloji Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu ile Elazığ'a gelen Karatay, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Hayvan hastanesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve hayvanlarla bir süre ilgilenen Karatay, zorunlu olmadıkça evcil hayvanların kısırlaştırılmasına karşı olduğunu belirtti. Hayvanların kısırlaştırılmasının bir anlamda onların özgürlüğünün elinden alınması anlamına geldiğini ifade eden Karatay, şöyle konuştu: "Hayvanların kısırlaştırılmasına karşıyım. Hayvanların kısırlaştırılması demek onların normal hayatını ellerinden almak demektir. Kendi zevkimiz, rahatımız için onları kısırlaştırmaya hakkımız yok. Doğal yaşamlarını engellemiş oluruz diye düşünüyorum. Yalnız bir noktada kısırlaştırmaya karşı değilim. Hayvanların değil, çocuklara ve kadınlara tecavüz eden, boğazlayan erkeklerin kısırlaştırılması lazımdır, rica ediyorum böyle bir kanun çıksın."