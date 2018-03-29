Caner Toygar'dan ilk açıklama geldi

T\u00fcrkiye'nin evlilik programlar\u0131yla tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 Caner Toygar ak\u015fam saatlerinde intihar giri\u015fiminde bulundu. ,Apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve tedavi alt\u0131na al\u0131nan Toygar, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ...,Bu yay\u0131n sonras\u0131 can\u0131na k\u0131yan Toygar, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan apar topar hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Beylikd\u00fcz\u00fc'nde bir hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Caner Toygar'\u0131n hastaneden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri de geldi. \r\n,Toygar, hastaneye kald\u0131r\u0131lmadan \u00f6nce bir sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda "Hakk\u0131m\u0131 kimseye helal etmiyorum. ,"D\u00fcn i\u00e7in herkesten \u00f6z\u00fcr dilerim. Bir daha b\u00f6yle bir hata yapmayaca\u011f\u0131m, \u00fczg\u00fcn\u00fcm" dedi,Instagram fenomeni Murat \u00d6v\u00fc\u00e7'\u00fcn payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde Caner, durumunu merak edenlere "\u0130yiyim" mesaj\u0131 verdi.\r\n,Herkesten \u00e7ok \u00f6z\u00fcr diliyorum ama art\u0131k dayanam\u0131yorum" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.