Caner Toygar, intihardan hemen önce canlı yayın yaptı: Hakkımı helal etmiyorum

\u0130ntihar giri\u015fiminde bulunmadan \u00f6nce canl\u0131 yay\u0131n yapan Caner Toygar:,\u0130lk olarak att\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafta, "Birazdan cesaret toplay\u0131nca ;) canl\u0131 yay\u0131n a\u00e7\u0131yorum herkes izlesin s\u00fcprizler var son s\u00f6zler g\u00fczeldir" dedi.\r\n\r\n,.,Caner Toygar'\u0131n canl\u0131 yay\u0131n\u0131ndan \u00f6nce sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar da dikkat \u00e7ekti.\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan, "\u0130ntihar bir \u00e7\u00f6z\u00fcm de\u011fil, aksine, bir \u00e7\u00f6z\u00fcms\u00fczl\u00fckt\u00fcr, bir sondur ve bir yenilgidir." payla\u015f\u0131m\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Ak\u015fam saatlerinde intihar giri\u015fiminde bulunan Caner Toygar, kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131. Caner Toygar, intihar giri\u015fiminden \u00f6nce sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda, "Hakk\u0131m\u0131 kimseye helal etmiyorum. Herkesten \u00e7ok \u00f6z\u00fcr diliyorum, sa\u00e7ma sapan bir \u015fey yapmak istemiyordum ama art\u0131k dayanam\u0131yorum" dedi.\r\n\r\n, "Hakk\u0131m\u0131 kimseye helal etmiyorum. Herkesten \u00e7ok \u00f6z\u00fcr diliyorum ama art\u0131k dayanam\u0131yorum." dedi.\r\n