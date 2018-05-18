Çankırı'dan çok feci haber! 4 tabut da yan yana dizildi

\u00c7ank\u0131r\u0131'dan feci bir haber geldi.\r\n,Babalar\u0131 o\u011fullar\u0131n\u0131n yan yana dizilmi\u015f tabutlar\u0131n\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde izledi.,Amcalar\u0131 emekli polis memuru Niyazi Altunta\u015f\u2019\u0131n cenazesine kat\u0131lmak \u00fczere memleketleri G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019ye gelen, ard\u0131ndan \u0130stanbul\u2019a d\u00f6n\u00fc\u015f yolunda \u00c7ank\u0131r\u0131\u2019n\u0131n Atkaracalar il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda ge\u00e7irdikleri kazada ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren Engin, Erol, Birol ve \u015eenol Altunta\u015f karde\u015flerin cenazeleri \u00f6\u011fle vakti \u00d6zk\u00fcrt\u00fcn beldesindeki Merkez Camii\u2019ne getirildi.,Kazada 4 o\u011flunu kaybeden ac\u0131l\u0131 baba Mehmet Altunta\u015f, di\u011fer o\u011fullar\u0131 Niyazi (39) ve Ali (16) ile birlikte taziyeleri kabul etti. ,Cenaze namaz\u0131na, G\u00fcm\u00fc\u015fhane Valisi Memi\u015f Okay, G\u00fcm\u00fc\u015fhane Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, G\u00fcm\u00fc\u015fhane milletvekilleri Hac\u0131 Osman Akg\u00fcl, Cihan Bekta\u015f ile \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden 4 karde\u015f, amcalar\u0131 emekli polis memuru Niyazi Altunta\u015f\u2019\u0131n cenazesine kat\u0131lmak i\u00e7in \u0130stanbul\u2019dan memleketlerine geldikleri ve cenaze sonras\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015f yolunda kaza yapt\u0131. ,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden Engin Altunta\u015f\u2019\u0131n evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131, Erol Altunta\u015f\u2019\u0131n evli ve 1 \u00e7ocuk babas\u0131, Birol ve \u015eenol Altunta\u015f\u2019\u0131n ise bekar olduklar\u0131 \u00f6\u011frenildi.,K\u0131l\u0131nan namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cenazeler S\u00fcme Mahallesi Kaleba\u015f\u0131 mevkiindeki mezarl\u0131kta g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda topra\u011fa verildi.,4 karde\u015fin tabutu da yan yana dizildi.,.