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YAŞAM
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YAŞAM
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GÜNDEM
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Site otoparkındaki 16 aracın üzerine mermi bırakıldı
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10 milyar avro yatırdı, Türkiye'yi öve öve bitiremedi
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Bakan Özhaseki'den Diyarbakır'a binlerce konut müjdesi
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Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk oluyor
EKONOMİ
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Bakanlık, 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak
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Kayseri gece - 15 dereceyi gördü
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Şırnak’ta çığ düştü
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Ramazan
Canlı bomba sanıldı, gerçek bakın ne çıktı!
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Adana'da, cami önünde yüzünü eşarpla gizleyip sırt çantasıyla yol kenarında şüpheli hareketler yapan 20 yaşındaki Suriyeli genç kız, 'Canlı bomba' olabileceği düşünülerek ihbar edildi. Ama olayın aslı bakın ne çıktı!
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