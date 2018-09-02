Canlı izle: Bursaspor - Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle | Bursa BJK maçı canlı skor kaç kaç

Bursaspor Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 canl\u0131 \u015fifresiz izle ve Bursa BJK ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 gibi detaylar merak ediliyor,BURSASPOR: Okan, Bar\u0131\u015f, Vergini, Ertu\u011frul, Latovlevici, Saivet, Ayta\u00e7, Yusuf, Furkan, Lima, Stancu\r\nSAKAT: Onur Atasayar\r\nCEZALI: Yok,BE\u015e\u0130KTA\u015e: Karius, (Utku), G\u00f6khan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, O\u011fuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel (Caner), Negredo\r\nSAKAT: Tolga Zengin\r\nCEZALI: Yok,Bursa Be\u015fikta\u015f canl\u0131 izle, Bursaspor BJK \u015fifresiz izle, Bursaspor Be\u015fikta\u015f canl\u0131 anlat\u0131m gibi ma\u00e7a dair merak edilen b\u00fct\u00fcn detaylar futbolseverlerle haberimizde bulu\u015fuyor... Bursaspor Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki haberimizde sizlerle bulu\u015fuyor...,Rekabetteki son 10 ma\u00e7\u0131 yitirmeyen siyah-beyazl\u0131lar\u0131n ligdeki 135 gol\u00fcne, ye\u015fil-beyazl\u0131lar 88 golle kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. Ge\u00e7en sezonun ilk yar\u0131s\u0131nda \u0130stanbul'da yap\u0131lan ma\u00e7\u0131 Be\u015fikta\u015f 2-1 kazand\u0131, ikinci yar\u0131da Bursa'daki kar\u015f\u0131la\u015fma 2-2 tamamland\u0131.,\u0130ki tak\u0131m aras\u0131nda 1967-1968 ile 1973-1974 sezonlar\u0131 aras\u0131ndaki ilk 14 lig ma\u00e7\u0131nda taraflar birer galibiyet alabildi, di\u011ferlerinde skor olarak birbirlerine \u00fcst\u00fcnl\u00fck kuramad\u0131.,Be\u015fikta\u015f ise Bursaspor'a kar\u015f\u0131 lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. \u0130ki tak\u0131m aras\u0131ndaki ilk 8 ma\u00e7tan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazand\u0131, siyah-beyazl\u0131lar, rakibi kar\u015f\u0131s\u0131nda ancak 9. bulu\u015fmada galip gelebildi.\r\n,Be\u015fikta\u015f, biri h\u00fckmen olmak \u00fczere Bursaspor ile ligde yapt\u0131\u011f\u0131 son 16 ma\u00e7tan 13'\u00fcn\u00fc kazand\u0131, 2'sinde berabere kald\u0131, sadece birini yitirdi.,Be\u015fikta\u015f Bursaspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki sizlerle...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">BURSASPOR BE\u015e\u0130KTA\u015e MA\u00c7I CANLI ANLATIM \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,Be\u015fikta\u015f Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u015eenol G\u00fcne\u015f, yeni transferler kaleci Karius ile Ljajic'i Bursaspor kadrosuna ald\u0131. ,\u0130l G\u00fcvenlik Kurulu karar\u0131yla deplasman tak\u0131m\u0131 taraftar\u0131n\u0131n ma\u00e7a al\u0131nmayaca\u011f\u0131 m\u00fccadele, bu ak\u015fam saat 21.45\u2019te oynanacak. C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r'\u0131n y\u00f6netece\u011fi kar\u015f\u0131la\u015fma beIN Sports 1 ekranlar\u0131ndan naklen yay\u0131nlanacak. ,Spor Toto S\u00fcper Lig 2018-2019 Lefter K\u00fc\u00e7\u00fckandonyadis Sezonu 4. hafta kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. Ligin iddial\u0131 iki ekibi, Bursa'da kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geliyor. Saat 21.45'te ba\u015flayacak olan kar\u015f\u0131la\u015fmada C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r d\u00fcd\u00fck \u00e7alacak.,\u0130ki tak\u0131m aras\u0131nda, Bursaspor'un ilk kez T\u00fcrkiye 1. Futbol Ligi'nde m\u00fccadele etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 1967-1968 sezonundan bu yana yap\u0131lan 98 lig ma\u00e7\u0131ndan 45'ini Be\u015fikta\u015f, 16's\u0131n\u0131 Bursaspor kazand\u0131, 37 ma\u00e7 da berabere sonu\u00e7land\u0131.,\u0130lk hafta Fenerbah\u00e7e'ye konuk olan ve heyecanl\u0131 ge\u00e7en ma\u00e7 sonra \u00fc\u00e7 puan\u0131 deplasmanda b\u0131rakan Bursaspor, sonras\u0131nda Kayserispor ve Konyaspor ile berabere kalm\u0131\u015ft\u0131. Be\u015fikta\u015f ise ilk \u00fc\u00e7 haftadan iki galibiyet, bir ma\u011flubiyet \u00e7\u0131kararak alt\u0131 puana sahip. ,Siyah-beyazl\u0131lar, 2010-2011 sezonunda \u0130stanbul'daki ma\u00e7\u0131 1-0 kazand\u0131, Bursa'da yap\u0131lmas\u0131 gereken kar\u015f\u0131la\u015fma, ev sahibi tak\u0131m taraftarlar\u0131n\u0131n ma\u00e7 \u00f6ncesi stat d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 olaylar nedeniyle ba\u015flamadan iptal edildi. T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Y\u00f6netim Kurulu, kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 3-0 h\u00fckmen Be\u015fikta\u015f lehine tescil etti.,Bursaspor, 9 Kas\u0131m 1997'de evinde 2-1 kazand\u0131\u011f\u0131 m\u00fcsabakan\u0131n ard\u0131ndan, \u00fcst \u00fcste 14 lig ma\u00e7\u0131nda Be\u015fikta\u015f'\u0131 yenemedi. Ye\u015fil-beyazl\u0131 ekip bu s\u00fcre i\u00e7inde sadece 4 beraberlik al\u0131rken, 10 kez ma\u011flup oldu, galibiyet hasretine 13 May\u0131s 2007'de evinde 3-0'l\u0131k sonu\u00e7la son verdi.,Be\u015fikta\u015f ile Bursaspor aras\u0131nda yap\u0131lan ilk 14 lig ma\u00e7\u0131ndan tam 12 tanesi berabere sonu\u00e7land\u0131.\r\n,Be\u015fikta\u015f, Sp