Trabzonspor 3-1 Sivasspor özeti ve golleri izle

S\u00fcper Lig'in ikinci hafta ma\u00e7lar\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Bordo mavili ekip, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. ,Trabzonspor evinde 3-1 kazanarak 2017-2018 sezonunun ilk galibiyetini ald\u0131. ,Peki Trabzonspor - Sivasspor ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? \u0130\u015fte Trabzon Sivas ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri detaylar\u0131...,\u00d6te yandan Sivasspor ise galibiyetle ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 sezondaki ilk ma\u011flubiyetini ald\u0131. ,Ya\u015far Kemal U\u011furlu'nun y\u00f6netti\u011fi Trabzonspor Sivasspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? gibi detaylar burada yer al\u0131yor. ,.,\u0130\u015fte Trabzonspor Sivasspor ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki...,<span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/haber\/trabzonspor-demir-grup-sivasspor-2" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><strong><span style="background-color:#B22222">TRABZONSPOR S\u0130VASSPOR MA\u00c7I \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>,Trabzonspor Sivasspor ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti golleri izle ve Trabzon Sivas ma\u00e7\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 bitti? gibi detaylar burada yer al\u0131yor.