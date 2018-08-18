Canlı yayında dehşet! Görüntülü arayıp kocasını vurdu...

Amerika'da canl\u0131 yay\u0131nda deh\u015fet dolu anlar ya\u015fand\u0131. ,ABD'nin Alabama eyaletinde 38 ya\u015f\u0131ndaki Keanna Cammon adl\u0131 kad\u0131n, bir adamla birlikte ya\u015f\u0131yordu. ,Ancak adam evliydi. ,\u00d6fkelenen kad\u0131n erkek arkada\u015f\u0131n\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda vurdu.,Adam\u0131n kar\u0131s\u0131ndan bo\u015fanmas\u0131n\u0131 isteyen Keanna, bo\u015fanma belgelerini imzalamas\u0131n\u0131 istedi. ,Fakat adam\u0131n belgeleri imzalamay\u0131 reddetti.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan Keanna sinirlendi ve Facebook \u00fczerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc bir konu\u015fma a\u00e7t\u0131. ,Birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 adam\u0131n kar\u0131s\u0131na g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmayla ba\u011flanan Keanna, adama silah\u0131 dayad\u0131 ve kar\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde karn\u0131ndan vurdu. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyip \u015fok ya\u015fayan kad\u0131n iki saat sonra Facebook'a "Onu vurdu. Akl\u0131m\u0131 yitirmek \u00fczereyim." diye yazd\u0131.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan e\u015fini kendisinden bo\u015fanmaya zorlay\u0131p, elindeki silah\u0131 \u00e7\u0131lg\u0131nca etrafa sallayan Keanna'n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekip hesab\u0131nda yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,\u0130zledi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler kar\u015f\u0131s\u0131nda sinirlenip sosyal medya \u00fczerinden i\u00e7ini d\u00f6ken kad\u0131n "O iyi mi bilmiyorum. Onun oldu\u011fu yere yak\u0131n de\u011filim. Birisi bana yard\u0131m edebilir mi? \u0130\u015fteyim ve onu kaybetmek \u00fczereyim. San\u0131r\u0131m onu vurdu. " diye yazd\u0131.\r\n\r\n,Olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Tuscaloosa b\u00f6lgesinin polisleri ise karn\u0131na ate\u015f edilen adam\u0131 bulmak i\u00e7in facian\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi evi tespit etti. ,Silah\u0131 ate\u015fleyen Keanna tutukland\u0131 ve cinayete te\u015febb\u00fcsle su\u00e7land\u0131. \r\n\r\n,Mahkeme belgelerine g\u00f6re Keanna, silah\u0131 adam\u0131n kar\u0131s\u0131yla tart\u0131\u015f\u0131rken yanl\u0131\u015fl\u0131kla ate\u015fledi\u011fini iddia ediyor. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fma a\u00e7\u0131p adam\u0131 \u00f6ld\u00fcrmeye kalkan kad\u0131n, Tuscaloosa'da bir hapishanede tutuluyor.\r\n,Yaral\u0131 adam ise, yak\u0131nlardaki DCH B\u00f6lge T\u0131p Merkezi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve durumunun kritik ama stabil oldu\u011fu s\u00f6ylendi.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca Keanna'n\u0131n ge\u00e7en hafta kendi kocas\u0131ndan bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 ve bu nedenle yaralad\u0131\u011f\u0131 adam\u0131n da ayn\u0131s\u0131n\u0131 yapmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.