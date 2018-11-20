Canlı yayında kalp krizi geçirdi.

Canl\u0131 yay\u0131nda kalp krizi ge\u00e7irdi.\r\n,Eski\u015fehir'de yerel bir televizyon kanal\u0131nda spor program\u0131 sunan gazeteci \u015e\u00fckr\u00fc Oytan, canl\u0131 yay\u0131nda kalp krizi ge\u00e7irdi. ,K\u0131sa bir sessizli\u011fin ard\u0131ndan \u015e\u00fckr\u00fc Oytan, \u00f6nce ba\u015f\u0131n\u0131 \u00f6n\u00fcnde bulunan masaya yaslad\u0131, daha sonra dengesini kaybederek oturdu\u011fu sandalyeden d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Spor yorumcusu Oytan'\u0131n durumunun iyiye gitti\u011fi \u00f6\u011frenildi.Ayr\u0131ca yerel televizyon kanal\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise, "\u015e\u00fckr\u00fc Oytan hocam\u0131za 10 g\u00fcn \u00f6nce kalbinde ritim bozuklu\u011fu tan\u0131s\u0131yla kalp pili tak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 program esnas\u0131nda rahats\u0131zlan\u0131p k\u0131sa s\u00fcreli bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7iren \u015e\u00fckr\u00fc hocam\u0131z acil olarak hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r., Doktorlar\u0131 \u015e\u00fckr\u00fc hocam\u0131z\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu bildirdi. \u015e\u00fckr\u00fc Oytan hocam\u0131za ailesine ve spor camias\u0131na ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.\r\n\r\n,Programda Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Eski\u015fehirspor-\u00dcmraniyespor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n analizi yap\u0131l\u0131rken Oytan, tak\u0131mlar hakk\u0131nda yorum yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuldu\u011fu esnada birden duraksad\u0131.\r\n\r\n,Ya\u015fan\u0131lan bu \u00fcz\u00fcc\u00fc anlar ise kameralara saniye saniye yans\u0131d\u0131.\u00d6te yandan edinilen bilgilere g\u00f6re, olay\u0131n akabinde 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekibinin \u00e7a\u011f\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kanala Oytan'\u0131n kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fi belirlenerek, ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.