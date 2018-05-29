Cansız bedenine az önce ulaşıldı

4 kay\u0131p bal\u0131k\u00e7\u0131 g\u00fcnlerdir aran\u0131yordu,Edinilen bilgiye g\u00f6re, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta k\u00f6t\u00fc hava \u015fartlar\u0131 sebebiyle alabora olan 'Belinay 1' isimli bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin kay\u0131p d\u00f6rt m\u00fcrettebat\u0131ndan ikincisine de bat\u0131k enkaz\u0131n\u0131n yak\u0131nlar\u0131n da bal\u0131k adamlar taraf\u0131ndan bulundu. ,\u0130lk belirlemelere g\u00f6re, kay\u0131p bal\u0131k\u00e7\u0131lardan Volkan \u00c7anak\u00e7\u0131 oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. \r\n,Cans\u0131z bedenine az \u00f6nce ula\u015f\u0131ld\u0131,Sabah saatlerinden bu yana enkaz ve civar\u0131nda dal\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Sahil G\u00fcvenlik ve Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiyesi Kurtarma Ekipleri bir ki\u015finin cans\u0131z bedeninin bulunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131.,Volkan \u00c7anak\u00e7\u0131'n\u0131n cesedi enkaz\u0131n yak\u0131nlar\u0131nda dalg\u0131\u00e7lar taraf\u0131ndan bulundu. ,Bal\u0131kesir\u2019in Ayval\u0131k il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda batan bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin kay\u0131p 4 m\u00fcrettabat\u0131ndan ikincisinin de cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131.