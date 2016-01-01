BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.

Cartel ve Karakan üyeleri şimdi ne yapıyor?

Cartel ve Karakan üyeleri şimdi ne yapıyor?
1 / 17

Kerim Yüzer

Cartel ve Karakan Üyeleri Şimdi Ne Yapıyor? Karakan Grubu üyelerinden biri olan Kerim yüzer nam-ı diğer Kabus Kerim 1972 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Cartel Grubu kurucularından olan Kerim Yüzer, 12 Eylül 1980 yılında Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Müzik hayatının ilk adımları 1984'lere dayanan Kabus Kerim, Almanya'da bulunan Amerikan askerlerinin yoğunluğundan gelen Breakdance ve Hiphop akımından bayağı bir etkilenmişti ki, 1988 yılında ABD'lilerin olduğu kulüplerde, Black Musik ile tanınmaya başlamıştı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144