Cartel ve Karakan Üyeleri Şimdi Ne Yapıyor?
Karakan Grubu üyelerinden biri olan Kerim yüzer nam-ı diğer Kabus Kerim 1972 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Cartel Grubu kurucularından olan Kerim Yüzer, 12 Eylül 1980 yılında Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Müzik hayatının ilk adımları 1984'lere dayanan Kabus Kerim, Almanya'da bulunan Amerikan askerlerinin yoğunluğundan gelen Breakdance ve Hiphop akımından bayağı bir etkilenmişti ki, 1988 yılında ABD'lilerin olduğu kulüplerde, Black Musik ile tanınmaya başlamıştı.