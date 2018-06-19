Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak

YSK, 24 Haziran Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi'nde, \u00e7ay bah\u00e7elerinin de di\u011fer umumi e\u011flence yerleri gibi kapal\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fine karar verdi.,YSK'nin karar\u0131na g\u00f6re, Kula'da bir esnaf, i\u015fletti\u011fi \u00e7ay bah\u00e7esinde \u00e7ay ve tost d\u0131\u015f\u0131nda bir \u015fey sat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu nedenle \u00e7ay oca\u011f\u0131n\u0131n se\u00e7im g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131k olup olmayaca\u011f\u0131 konusunda Kula \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan g\u00f6r\u00fc\u015f istedi. \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 da yaz\u0131y\u0131 YSK'ye g\u00f6nderdi. Talebi g\u00f6r\u00fc\u015fen YSK, \u00e7ay bah\u00e7elerinin oy verme g\u00fcn\u00fc kapal\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fine karar verdi.\r\n\r\n,2559 say\u0131l\u0131 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 7. maddesinde, "Ki\u015filerin tek tek veya toplu olarak e\u011flenmesi, dinlenmesi veya konaklamas\u0131 i\u00e7in a\u00e7\u0131lan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, i\u00e7kili lokanta, taverna ve benzeri i\u00e7kili yerler; sinema, kahvehane ve k\u0131raathane, kumar ve kazan\u00e7 kast\u0131 olmamak \u015fart\u0131yla ad\u0131 ne olursa olsun bilgi ve maharet art\u0131r\u0131c\u0131 veya zeka geli\u015ftirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde bulundu\u011fu elektronik oyun yerleri, internet kafeler ve benzeri yerler umuma a\u00e7\u0131k istirahat ve e\u011flence yeri say\u0131l\u0131r." h\u00fck\u00fcmlerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Kurul taraf\u0131ndan yap\u0131lan de\u011ferlendirme sonucunda, 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imde, 298 say\u0131l\u0131 Kanun, 2559 Kanun ve Kurul karar\u0131 uyar\u0131nca \u00e7ay bah\u00e7elerinin oy verme g\u00fcn\u00fc kapal\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fine karar verilmesi gerekti\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Bu talebi de g\u00f6r\u00fc\u015fen YSK, ilgili kanunlar ve YSK kararlar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesi sonucu, oy verme g\u00fcn\u00fc okullardaki kantinlerin a\u00e7\u0131k bulundurulmas\u0131nda engel bulunmad\u0131\u011f\u0131na karar verdi.,Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK), 24 Haziran Pazar g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi'nde, \u00e7ay bah\u00e7elerinin oy verme g\u00fcn\u00fc kapal\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fine karar verdi.\r\n,YSK'nin karar\u0131nda, 298 say\u0131l\u0131 Se\u00e7imlerin Temel H\u00fck\u00fcmleri ve Se\u00e7men K\u00fct\u00fckleri Hakk\u0131nda Kanunun 79. maddesinin "\u0130\u00e7ki ve silah ta\u015f\u0131ma yasa\u011f\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 ikinci f\u0131kras\u0131nda, "Oy verme g\u00fcn\u00fc, b\u00fct\u00fcn umumi e\u011flence yerleri oy verme s\u00fcresince kapal\u0131 kal\u0131r. E\u011flence yeri niteli\u011fini haiz lokantalarda yaln\u0131z yemek verilir." h\u00fckm\u00fcn\u00fcn yer ald\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Se\u00e7imin sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve d\u00fczenli \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015fmesini sa\u011flamak amac\u0131yla 2839 say\u0131l\u0131 Kanunun 42. maddesi dikkate al\u0131narak, 298 say\u0131l\u0131 Se\u00e7imlerin Temel H\u00fck\u00fcmleri ve Se\u00e7men K\u00fct\u00fckleri Hakk\u0131nda Kanunun 79. maddesinde yer alan i\u00e7ki ve silah ta\u015f\u0131ma yasa\u011f\u0131 ile 80. maddesinde \u00f6ng\u00f6r\u00fclen yay\u0131n yasa\u011f\u0131n\u0131n uygulama usul ve esaslar\u0131n\u0131n belirlenmesine ili\u015fkin YSK karar\u0131nda da "Oy verme g\u00fcn\u00fc oy verme s\u00fcresince kahvehane, k\u0131raathane ve internet kafeler gibi b\u00fct\u00fcn umumi e\u011flence yerlerinin kapal\u0131 kalaca\u011f\u0131na, e\u011flence yeri niteli\u011fini ta\u015f\u0131yan lokantalarda yaln\u0131zca yemek verilebilece\u011fi..." d\u00fczenlemesine yer verildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,YSK'ye Nazilli \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca da oy verme g\u00fcn\u00fc okul kantinlerinin a\u00e7\u0131k olup olmayaca\u011f\u0131 konusu soruldu.\r\n\r\n