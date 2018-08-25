Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler neler

\u00c7ay demlerken bir tak\u0131m kurallara dikkat etmek gerekiyor.,Peki bir \u00e7o\u011fumuzun merak etti\u011fi konu \u00e7ay nas\u0131l demlenir.\r\n\r\n,Aksi takdirde demledi\u011finiz \u00e7ay, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sa\u011fl\u0131k problemlerine sebep olabiliyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u00e7ay demlerken dikkat edilmesi gerekenler\u2026\r\n\r\n,T\u00fcrk mutfa\u011f\u0131n\u0131n geleneksel i\u00e7ecekleri aras\u0131nda \u00e7ay \u00e7ok \u00f6nemli bir yere sahip.\r\n\r\n,Bitki \u00e7aylar\u0131 her ne kadar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in \u00e7ok yararl\u0131 olsa da \u00e7ay\u0131n yeri ve \u00f6nemi her zaman farkl\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Ancak yanl\u0131\u015f \u015fekilde demledi\u011finiz \u00e7ayla \u00e7e\u015fitli sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na davetiye \u00e7\u0131kabilirsiniz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u00e7ay\u0131 demlerken dikkat edilmesi gerekenler ve yanl\u0131\u015f \u00e7ay demlemenin neden oldu\u011fu hastal\u0131klar\u2026\r\n\r\n,\u00c7ay\u0131n ac\u0131mamas\u0131 ve uzun s\u00fcre dayanmas\u0131 i\u00e7in demlemi\u015f oldu\u011funuz \u00e7ay\u0131 ocak \u00fczerinde bekletmemenizi \u00f6neririz.\r\n\r\n,Bu durum \u00e7ay\u0131n ac\u0131mas\u0131na sebebiyet verebilir.\r\n\r\n,Bu nedenle \u00e7ay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak \u00fczerinden al\u0131nmal\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Aksi taktirde ba\u015fta gastrit ve \u00fclser olmak \u00fczere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.\r\n\r\n,\u00c7ay\u0131 demlerken veya demledikten sonra y\u00fcksek \u0131s\u0131ya maruz b\u0131rakmamal\u0131s\u0131n\u0131z.\r\n\r\n,Y\u00fcksek \u0131s\u0131da kalan ve demlenen \u00e7ay insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck tehdit olu\u015fturabilir.\r\n\r\n,S\u00fcrekli y\u00fcksek \u0131s\u0131da ve kaynar bir \u015fekilde i\u00e7ilen \u00e7ay ilerleyen zamanlarda kanser hastal\u0131klar\u0131na sebebiyet verebilir.\r\n\r\n,D\u0131\u015far\u0131 da i\u00e7ti\u011fimiz \u00e7aylar\u0131n y\u00fcksek \u0131s\u0131ya maruz kald\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l anlar\u0131z diyorsan\u0131z, ac\u0131maya y\u00fcz tutmu\u015f a\u011fz\u0131n\u0131zda fazla buruk bir tat b\u0131rakmas\u0131ndan anlayabilirsiniz.\r\n\r\n,\u00c7ay\u0131 muhakkak kaynamam\u0131\u015f su ile demlemeniz gerekir.\r\n\r\n,A\u015f\u0131r\u0131 bir \u015fekilde kaynam\u0131\u015f su \u00e7aya d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc zaman \u00e7ay\u0131n i\u00e7erisinde bakteri olu\u015fmas\u0131na sebebiyet verebilir.\r\n\r\n,\u00c7ay\u0131n tad\u0131n\u0131n ac\u0131mas\u0131 da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.\r\n\r\n,\u00c7ay demlerken yap\u0131lan bir di\u011fer hata ise daha hen\u00fcz \u00e7ay suyu s\u0131cakken \u00fcst demli\u011fe \u00e7ay koyulmas\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Bu y\u00f6ntemle \u00e7ay rutubet al\u0131r ve hen\u00fcz demlikteyken bayatlar.\r\n\r\n,\u00c7ay demlerken bir tak\u0131m kurallara dikkat etmek gerekiyor. Peki bir \u00e7o\u011fumuzun merak etti\u011fi konu \u00e7ay nas\u0131l demlenir. Aksi takdirde demledi\u011finiz \u00e7ay, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sa\u011fl\u0131k problemlerine sebep olabiliyor. \u0130\u015fte \u00e7ay demlerken dikkat edilmesi gerekenler\u2026\r\n\r\n,\u00c7ay demlerken bir tak\u0131m kurallara dikkat etmek gerekiyor. Peki bir \u00e7o\u011fumuzun merak etti\u011fi konu \u00e7ay nas\u0131l demlenir. Aksi takdirde demledi\u011finiz \u00e7ay, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sa\u011fl\u0131k problemlerine sebep olabiliyor. \u0130\u015fte \u00e7ay demlerken dikkat edilmesi gerekenler\u2026