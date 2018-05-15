Çayın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Yeni bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re siyah \u00e7ay i\u00e7erek metabolizman\u0131z\u0131 h\u0131zland\u0131rabilir ve hatta kilo verebilirsiniz.\r\n,California \u00dcniversitesi\u2019nde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 \u00fclkemizde hemen hemen her saatte i\u00e7ilen siyah \u00e7ay\u0131n inan\u0131lmaz faydalar\u0131 oldu\u011funu ortaya koydu.,Ara\u015ft\u0131rman\u0131n yazar\u0131 Dr. Zhaoping Li, \u201cSiyah \u00e7ay sevenlere iyi haber, \u00e7ay i\u00e7mek i\u00e7in art\u0131k bir sebepleri daha var.\u201d dedi.\r\n\r\n,Siyah \u00e7ayda bulunan b\u00fcy\u00fck molek\u00fcllerin ince ba\u011f\u0131rsakta tam olarak emilmemesi kilo vermeye yard\u0131mc\u0131 olan bakterinin b\u00fcy\u00fcmesini tetiklerken obeziteyle ili\u015fkilendirilen bakterinin seviyesini azalt\u0131yor.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada siyah \u00e7ay\u0131n damarlar\u0131 gev\u015feterek kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 geli\u015ftirdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n