Çaykur Rizespor, Okan Buruk ile anlaştı!

\u00c7aykur Rizespor, \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez'den bo\u015falan teknik direkt\u00f6rl\u00fck koltu\u011funa en son Akhisarspor'u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Okan Buruk'u getirdi. ,Buruk ile 1 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131.,NTV Spor'un haberine g\u00f6re Spor Toto S\u00fcper Lig ekibi \u00c7aykur Rizespor, teknik direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revi i\u00e7in Okan Buruk ile 1 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya vard\u0131.,\r\n\r\nKaradeniz ekibi ge\u00e7en hafta teknik direkt\u00f6r \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.