Cebinde 180 lirayla 120 günde 40 il gezdi

\u0130brahim Karag\u00f6z isimli \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi gen\u00e7 120 g\u00fcnde otostopla 40 il gezdi.\r\n,120 g\u00fcn \u00f6nce otostop ile T\u00fcrkiye\u2019yi gezmek isteyen \u0130brahim Karag\u00f6z isimli 22 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7, 120 g\u00fcnde 40 il gezdi. Gitti\u011fi illerde \u00e7ad\u0131r kurarak konaklayan gen\u00e7, y\u00f6re insan\u0131 ile tan\u0131\u015farak k\u00fclt\u00fcrleri hakk\u0131nda bilgi toplamay\u0131 da ihmal etmiyor.\r\n\r\n,Yola \u00e7\u0131karken paray\u0131 sorun etti\u011fini, ilk yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda ise cebinde sadece 180 liras\u0131 oldu\u011funu dile getiren Karag\u00f6z, gitti\u011fi illerde stant a\u00e7\u0131yor ve kendi elleriyle yapt\u0131\u011f\u0131 bileklikleri satarak gitti\u011fi ilde harcamas\u0131 i\u00e7in para kazan\u0131yor.\r\n\r\n,Bir anda otostopla gezme karar\u0131 alan Karag\u00f6z \u201cEn \u00e7ok paray\u0131 sorun ediyordum. \u015eimdi bileklik satarak gitti\u011fim ilde gezme f\u0131rsat\u0131 yakal\u0131yorum. Cebimde sadece 180 lira varken yola \u00e7\u0131kt\u0131m, 5 liram kald\u0131\u011f\u0131nda bileklik satmaya karar verdim. \u0130lk yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda kamp, otostop, bunlarla hi\u00e7 alakam yoktu. Her \u015feyi yol \u00f6\u011fretti bana. \u0130lk Mersin\u2019den yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda bir yazar \u00e7\u0131kt\u0131 kar\u015f\u0131ma ve ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7enleri anlatt\u0131. Yolda ba\u015f\u0131ma gelecekleri, kar\u015f\u0131la\u015fabilece\u011fim sorunlar\u0131, g\u00fczel \u015feyleri, hepsini bana anlatt\u0131. \u015eimdi tek tek hepsini ya\u015f\u0131yorum \u015fuanda\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,4 ayd\u0131r yollarda oldu\u011funu ifade eden Karag\u00f6z \u201cGidebildi\u011fim kadar yol gidece\u011fim ve d\u00fcnya turuna \u00e7\u0131kmay\u0131 planl\u0131yorum. \u015euan tam 120\u2019inci g\u00fcn\u00fcm ve 4 ayd\u0131r yolday\u0131m. \u015eimdiye kadar 40 ili gezdim. Ben gidip gezmedi\u011fim illeri saym\u0131yorum, yoksa hemen her ilin \u00fczerinden ge\u00e7tim. Rize\u2019de \u00e7ay, Giresun\u2019da f\u0131nd\u0131k, Dat\u00e7a\u2019da badem, \u0130zmir\u2019de zeytin, bunlar\u0131n tad\u0131na bakmak gerekir. Otostopla y\u00fcr\u00fcyerek hi\u00e7 fark etmez, d\u00fcnyan\u0131n her taraf\u0131n\u0131 gezmek istiyorum\u201d dedi.\r\n