Çekya'da patlama! Çok sayıda ölü var

\u00c7ekya'da bir tesiste patlama meydana geldi. \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc var...\r\n,\u0130tfaiye S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Vladimara Kerekova, ba\u015fkent Prag'\u0131n kuzeyinde yer alan Kralupy nad Vltavou kentinde kimyasal madde \u00fcretilen Synthos tesisinde meydana gelen patlamada 6 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,AFP haber ajans\u0131, \u00c7ekya'da b\u00fcy\u00fck bir kimyasal tesiste patlama ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini, \u015fu ana kadar 6 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n,Kerekova, patlamada \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.