Çelişkilerin adamı Trump

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n s\u00f6yledikleri ile y\u00f6netiminin d\u0131\u015f politikas\u0131 aras\u0131ndaki \u00e7eli\u015fkiler dikkatlerden ka\u00e7m\u0131yor. ,New York Times gazetesi, Trump'\u0131n, y\u00f6netimiyle son bir haftada d\u0131\u015f politikada d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc \u00e7eli\u015fkileri derledi. ,John Hopkins \u00dcniversitesi \u0130leri Uluslararas\u0131 Et\u00fctler Okulu \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Vali R. Nasr, gazeteye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Ba\u015fkan\u0131n s\u00f6yledikleri ile y\u00f6netiminin s\u00f6yledikleri aras\u0131nda a\u00e7\u0131k bir uyu\u015fmazl\u0131k var ve bu hem dost hem de d\u00fc\u015fmanlar taraf\u0131ndan fark ediliyor" ifadelerini kulland\u0131., Lander imzas\u0131yla yay\u0131mlanan makalede, ABD'nin ge\u00e7en hafta Rus bankalar\u0131na Kuzey Kore'ye yard\u0131m ettikleri gerek\u00e7esiyle yapt\u0131r\u0131m uygulamas\u0131na kar\u015f\u0131n, Trump'\u0131n, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yollamas\u0131 ve Philedelphia'daki mitingde Rusya soru\u015fturmas\u0131 \u00f6zel yetkili savc\u0131s\u0131 Robert Mueller'i hedef almas\u0131, y\u00f6netim ile ba\u015fkan aras\u0131ndaki \u00e7eli\u015fki olarak nitelendi.,ABD Kongresi ve istihbarat\u0131n\u0131n, Rusya'n\u0131n kas\u0131m ay\u0131ndaki ara se\u00e7imlere kar\u0131\u015fma ihtimali \u00fczerinde durdu\u011funa i\u015faret edilen makalede, Trump'\u0131n ise Rusya'n\u0131n ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131n\u0131n d\u00fczmece oldu\u011funu ve Rus Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile aralar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi vurguland\u0131. ,\u00d6nceki g\u00fcnlerde Trump'\u0131n, y\u00f6netimiyle \u00e7eli\u015fkiye d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc di\u011fer bir konu ise \u0130ran Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani ile aras\u0131ndaki muhtemel g\u00f6r\u00fc\u015fme i\u00e7in ABD'nin \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u015fartlar oldu. Trump'\u0131n ge\u00e7en hafta ba\u015f\u0131nda \u0130ran lideri ile istedi\u011fi zaman ve ko\u015fulsuz g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fini s\u00f6yledi\u011fi belirtilen makalede, k\u0131sa s\u00fcre sonra D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo'nun g\u00f6r\u00fc\u015fme i\u00e7in \u00fc\u00e7 \u015fart \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret edildi. ,Y\u00f6netimin \u0131srarla ba\u015fkan\u0131n Twitter payla\u015f\u0131mlar\u0131ndan ziyade uygulanan politikaya bak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131\u011f\u0131 kaydedilen makalede, Trump'\u0131n ani \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131n bu yakla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131n\u0131 oydu\u011fu vurguland\u0131.