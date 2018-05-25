Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı!

Gazetemizin yazar\u0131 Cem K\u00fc\u00e7\u00fck, ''Muharrem \u0130nce parti mi kuracak?'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 kaleme ald\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131s\u0131nda \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 ifadelere yer verdi. \u0130\u015fte yaz\u0131n\u0131n tamam\u0131: ,CHP i\u00e7erisinde \u00e7e\u015fitli fraksiyonlar oldu\u011fu belli. Kemalist ve Atat\u00fcrk\u00e7\u00fclerin oldu\u011fu grup biraz d\u0131\u015flanm\u0131\u015f gibi. Partide eski a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131 kalmad\u0131. ,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu onlar\u0131n gaz\u0131n\u0131 almak i\u00e7in Muharrem \u0130nce\u2019yi Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak g\u00f6sterdi. Ger\u00e7i K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019un g\u00f6nl\u00fcnde Abdullah G\u00fcl vard\u0131 ama parti i\u00e7i muhalefete yenildi.\r\n,Ge\u00e7mi\u015fte kendisine parti i\u00e7inde genel ba\u015fkan aday\u0131 olarak \u00e7\u0131kan Muharrem \u0130nce\u2019yi Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 yaparak elemi\u015f oldu K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu. ,24 Haziran se\u00e7imlerine art\u0131k \u00e7ok az kald\u0131. Son y\u0131llarda her se\u00e7im d\u00f6neminde oldu\u011fu gibi Bat\u0131 medyas\u0131 ve i\u00e7erideki adamlar\u0131 hemen devreye girdi. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Erdo\u011fan\u2019a hakaretlere ba\u015flad\u0131lar.\r\n,CHP i\u00e7inde herkes Muharrem \u0130nce\u2019nin Erdo\u011fan\u2019a kar\u015f\u0131 bir \u015fans\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor. ,Anketlere ve kamuoyuna bak\u0131l\u0131rsa b\u00fcy\u00fck ihtimalle ilk turda, olmad\u0131 ikinci turda Erdo\u011fan Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilecek.\r\n,Se\u00e7imlere g\u00f6zlemci kat\u0131lmayacakm\u0131\u015f. ,Frans\u0131z Le Point dergisi \u201cDiktat\u00f6r Erdo\u011fan\u201d man\u015fetini atm\u0131\u015f. Se\u00e7imlerde \u015faibe olabilirmi\u015f. ,O kadar kolay yalan s\u00f6yl\u00fcyorlar ki, \u00fclkede demokrasi yok, Erdo\u011fan diktat\u00f6r ama muhalefet se\u00e7imlere giriyor. \u00dcstelik muhalefet kesin kazanaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. ,Bu yalan man\u015fetlerle alg\u0131n\u0131n \u00e2l\u00e2s\u0131n\u0131 yap\u0131yorlar.\r\n,Birka\u00e7 haftadan beri Meral Ak\u015fener\u2019i \u201cdi\u015fi kurt\u201d, demokrasiyi T\u00fcrkiye\u2019ye getirecek ki\u015fi diye tan\u0131tan, Demirta\u015f\u2019\u0131 insan haklar\u0131 savunucusu olarak lanse eden Bat\u0131l\u0131lar, Erdo\u011fan\u2019a bildi\u011fimiz kli\u015felerle sald\u0131r\u0131yorlar.\r\nReuters her zamanki gibi yalan haberlerine devam ediyor. Ayr\u0131ca dolardaki dalgalanmay\u0131 T\u00fcrk ekonomisi batt\u0131 \u015feklinde yorumluyorlar. T\u00fcrk ekonomisi hakk\u0131ndaki yalan haberler konusunda Bloomberg\u2019in eski T\u00fcrkiye muhabiri Benjamin Harvey s\u00fcr\u00fcn\u00fcn ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekiyor. Yine Bloomberg\u2019den Fercan Yal\u0131nk\u0131l\u0131\u00e7 ince ince \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Sorsan\u0131z bunu tarafs\u0131zl\u0131k edas\u0131yla yap\u0131yor, ama iki gece evvelki operasyonda ba\u015frol\u00fc oynayan Bloomberg\u2019den Fercan Yal\u0131nk\u0131l\u0131\u00e7\u2019t\u0131. Yal\u0131nk\u0131l\u0131\u00e7\u2019tan s\u00fcrekli al\u0131nt\u0131 yaparak yalan haberlerine devam edenlerden biri de Wall Street Journal\u2019dan Emre Peker\u2019di.\r\nKredi derecelendirme kurulu\u015flar\u0131 ve finans piyasas\u0131n\u0131n medya aya\u011f\u0131ndaki bu opeasyoncular uzun zamand\u0131r T\u00fcrkiye batt\u0131 diye alg\u0131 yap\u0131yorlar. Ka\u00e7 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye\u2019yi bat\u0131ramad\u0131lar, i\u00e7lerine oturmu\u015f. Buradan ilan edeyim; gene bat\u0131ramayacaks\u0131n\u0131z! Her operasyonunuzun fark\u0131nday\u0131z. Art\u0131k bu millet de sizin kara propagandalar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6r\u00fcyor. Ne yapsan\u0131z bo\u015f.\r\n,Ama \u015f\u00f6yle bir ger\u00e7ek var ki, \u0130nce, Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc kitleyi meydanlara topluyor. Bir halk deste\u011fi var. Yani kendi ba\u015f\u0131na bir \u015feyler yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\u00d6te yandan \u0130nce, para deste\u011fi bile pek alam\u0131yor. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu da \u0130nce\u2019nin kazanamayaca\u011f\u0131n\u0131 biliyor. B\u00fct\u00fcn a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 milletvekili se\u00e7imine vermi\u015f durumda. K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011fu HDP\u2019nin baraj\u0131 ge\u00e7mesi i\u00e7in de \u00e7abal\u0131yor. Canan Kaftanc\u0131o\u011flu\u2019nun bir g\u00f6revi de HDP\u2019yle aray\u0131 iyi tutmak.\r\n,Zaten CHP\u2019de Muharrem \u0130nce\u2019ye destek veren ki\u015fi say\u0131s\u0131 az. Baz\u0131 vekiller mitinglere gidiyor ama i\u015fin ger\u00e7e\u011fi \u0130nce yaln\u0131z. ,B\u00fct\u00fcn bunlar\u0131 g\u00f6ren CHP i\u00e7indeki Kemalist-Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc cenah harekete ge\u00e7mi\u015f durumda. Se\u00e7imlerden sonra Muharrem \u0130nce\u2019nin partide bir g\u00f6revi kalmayacak. CHP y\u00f6netiminde malum Atat\u00fcrk\u00e7\u00fcler \u00e7ok yer bulam\u0131yor. Bu y\u00fczden parti i\u00e7inde yeni bir parti kursak nas\u0131l olur g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc dillendirenler var. Bu fikre baz\u0131 vekillerin de s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. Ayr\u0131ca \u0130nce\u2019ye yak\u0131n vekillerin baz\u0131lar\u0131 se\u00e7ilecek yere konmad\u0131lar.\r\nB\u00fct\u00fcn bunlardan hareketle Atat\u00fcrk\u00e7\u00fc, Kemalist, laik bir eksen \u00fczerinde yeni bir olu\u015fum i\u00e7in se\u00e7imlerden sonra \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayacakm\u0131