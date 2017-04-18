Cem Uzan'ın son hali şaşırttı

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Türkiye'nin ilk defa katıldığı Fas'ta düzenlenen Tarım Fuarı başladı
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ABD Kuzey Kore'ye baskıyı sürdürecek
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TRT 1 CANLI İZLE | Real Madrid - Bayern Münih maçı Şifresiz CANLI İZLE, Madrid Bayern maçı kaç kaç?
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Beşiktaş'ta Quaresma sevinci yaşanıyor!
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Beşiktaş’ın Lyon mesaisi sürdü
GÜNDEM
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Türk botu karasularımızı ihlal eden Yunan botunu kovaladı
SPOR
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Panathinaikos Fenerbahçe Maçı Şifresiz CANLI İzle | FB Euroleague maçı
DÜNYA
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Berlin’de Türk derneğine saldırı
DÜNYA
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BMGK, Suriye'de tahliye konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı
DÜNYA
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Etiyopya'da 2016'daki şiddet olaylarında 669 kişi öldü
MAGAZİN
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Survivor'da Kim Elendi, kim gitti | Survivor'da adaya kim veda etti ( SURVİVOR'da Elenen İsim?) 18 NİSAN
GÜNDEM
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Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
SPOR
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Tudor'dan forma alamayan Sabri Sarıoğlu, Ayhan Akman'la dertleşti
SPOR
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Giresunspor, Adana Demirspor’u 2-1’le geçti
DÜNYA
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'Esma Esad da kocası gibi İngiltere’nin yaptırım listesinde'
GÜNDEM
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Dışişeri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
SPOR
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Barcelona Teknik Direktörü Enrique: Hedefimiz 5 gol atmak
SPOR
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Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği
GÜNDEM
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4 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
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Ağrı’da terör saldırısı: 1 asker şehit
2017 ANAYASA REFERANDUMU
EVET
%51.41
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%48.59
Açılan sandık
%100
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49.799.163
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48.934.116
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Cem Uzan'ın son hali şaşırttı
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Cem Uzan, Twitter hesabından paylaştığı son görüntüsüyle şaşırttı.
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