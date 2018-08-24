Cem Yılmaz'a +18 şartı

Cem Y\u0131lmaz, alt\u0131 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan yeni stand-up \u015fovuyla sevenleriyle bulu\u015facak. K,omedyen, g\u00f6sterinin pr\u00f6miyerini, 9 Mart 2019\u2019da \u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019da yapacak. ,Y\u0131lmaz, \u015fehrin en pop\u00fcler e\u011flence merkezlerinden Eventim Apollo\u2019da sahneye \u00e7\u0131kacak. ,5 bin ki\u015fi kapasiteli alanda, 3 bin 500 ki\u015fi oturarak, bin 500 ki\u015fi de ayakta oyuncuyu izleyecek. ,Alt\u0131 kategoriye ayr\u0131lan koltuklar, 45.25-111 euro aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131\u015fa sunuldu. ,Ayakta biletlerse, \u00fc\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde t\u00fckendi.\r\n\r\n,Esprilerinde argo kelimeler kullanan \u015fovmene 18 ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131n getirilmesi, g\u00f6sterinin en dikkat \u00e7eken detaylar\u0131ndan biri olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. ,15-18 ya\u015f aras\u0131ndakilerse, \u015fovu yanlar\u0131nda aileleri varsa izleyebilecek. ,Biletlerin sat\u0131\u015fa sunuldu\u011fu sitede komedyen i\u00e7in, \u201cD\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131nda 5 binin \u00fczerinde stand-up g\u00f6sterisi ger\u00e7ekle\u015ftiren Cem Y\u0131lmaz, yeni \u015fovunun d\u00fcnya pr\u00f6miyeriyle Londra\u2019ya geliyor\u201d s\u00f6zlerine yer verildi.,.