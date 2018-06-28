Cem Yılmaz'dan büyük itiraf: "Hayran hayran bakardım"

Cem Y\u0131lmaz, Hello! dergisinin 14. ya\u015f\u0131na \u00f6zel haz\u0131rlanan say\u0131 i\u00e7in objektif kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti. ,\u00dcnl\u00fc komedyen dergiye verdi\u011fi r\u00f6portajda sevgilisi Defne Samyeli\u2019ye duydu\u011fu hayranl\u0131\u011f\u0131 da anlatt\u0131.,Son d\u00f6nemde verdi\u011fi kilolarla dikkat \u00e7eken Cem Y\u0131lmaz, \u201cFiziksel de\u011fi\u015fikli\u011finize neden olan bir motivasyon var m\u0131yd\u0131?\u201d sorusuna ilgin\u00e7 bir yan\u0131t verdi: ,\u201cE\u015ften dosttan \u2018a\u015fk yarad\u0131\u2019 gibi laflar duyuyorum. A\u015fk elbette yaram\u0131\u015ft\u0131r, \u00e7\u00fcnk\u00fc mutluluk \u00e7ok \u00f6nemli bir \u015fey. Mutlu oldu\u011fum zaman kesinlikle daha iyi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyorum.\u201d ,Komedyen, Defne Samyeli\u2019ye duydu\u011fu hayranl\u0131\u011f\u0131n uzun y\u0131llar \u00f6ncesine dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 da itiraf etti: ,\u201cTan\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131m\u0131z 90\u2019l\u0131 y\u0131llara dayan\u0131yor. Defne\u2019yi y\u0131llard\u0131r uzaktan g\u00f6r\u00fcr ve hayranl\u0131kla bakard\u0131m, ama yak\u0131n bir arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z yoktu. \u015eahane bir insan.\u201d Y\u0131lmaz s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: ,\u201c\u00c7ok iyi anla\u015ft\u0131\u011f\u0131m biriyle \u00e7ok olgun bir birliktelik ya\u015f\u0131yorum. Bizim muhabbetimiz \u00e7ok de\u011ferli; o y\u00fczden bizi k\u0131ymetli k\u0131lan \u015fey, ikimiz birlikteyken ne kadar iyi hissetti\u011fimiz.\u201d