Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye şarkı

Cem Y\u0131lmaz ile Defne Samyeli ge\u00e7ti\u011fimiz Nisan ay\u0131nda a\u015fk ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,Mutlu bir birliktelikleri olan \u00e7ift, \u00f6nceki ak\u015fam ba\u015f ba\u015fa vakit ge\u00e7irdi. ,Mekan \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 gazetecilerle kar\u015f\u0131la\u015fan Cem Y\u0131lmaz ve Defne Samyeli'nin keyifli halleri objektiflere yans\u0131d\u0131. ,Daha \u00f6nce sevgilisi i\u00e7in \u2018Bitanem\u2019 \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Cem Y\u0131lmaz bu kez Ajda Pekkan\u2019dan \u2018Ho\u015fg\u00f6r Sen\u2019i s\u00f6yledi.,.