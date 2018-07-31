Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasında Ahu Yağtu krizi çıktı!

Bu yaz\u0131 Bodrum\u2019da ge\u00e7iren Cem Y\u0131lmaz ve Defne Samyeli\u2019nin aras\u0131nda eski e\u015f krizi ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,2 A\u011fustos\u2019ta o\u011flu Kemal\u2019in do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlamak i\u00e7in Bodrum\u2019daki evinde parti vermeye haz\u0131rlanan Y\u0131lmaz, 4.5 y\u0131l \u00f6nce bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 ve \u00e7ocu\u011funun annesi Ahu Ya\u011ftu\u2019yu da davet etti. \r\n\r\n,Bu durumdan ho\u015flanmayan Samyeli ve komedyenin aralar\u0131nda sorun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re, Kemal\u2019in ya\u015f g\u00fcn\u00fcne kat\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 kibar bir \u015fekilde dile getiren Samyeli, sevgilisinin eski e\u015fiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelmek istemedi ve \u0130stanbul\u2019da kalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Sunucu, Y\u0131lmaz ve Ya\u011ftu\u2019nun ayn\u0131 evde kalmas\u0131ndan dolay\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyince, \u00e7ift aras\u0131nda kriz ya\u015fand\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Komedyen ise, ya\u015fananlardan sonra Samyeli\u2019nin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ald\u0131.\r\n,Medyatik \u00e7ift bu defa da eski e\u015f dsebebiyle g\u00fcndem oldu.,.