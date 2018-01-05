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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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FETÖ'cü Ali Öksüz noterde yakalandı
GÜNDEM
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Terör örgütü propagandası yapan 7 kişiye tutuklama
SPOR
-
Babel'den Cenk'e veda mesajı
MAGAZİN
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Ece Erken: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı
GÜNDEM
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Tendürek Dağı'nda terör operasyonu
YAŞAM
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Kahramanmaraş’ta 7 kişi tutuklandı
GÜNDEM
-
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM
-
Sakarya'da 22 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı
YAŞAM
-
Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
GÜNDEM
-
Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ara karar
DÜNYA
-
Esad rejiminin İdlib'de ateşkes ihlali sürüyor
GÜNDEM
-
Bakanlar Fakıbaba ve Bak ağ attı
GÜNDEM
-
Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında
DÜNYA
-
Polonya'da Türk çocuğa 'ırkçı' saldırı
YAŞAM
-
Suriye sınırında DEAŞ operasyonu: 2 terörist tutuklandı
SPOR
-
Wenger'e 3 maç ceza
YAŞAM
-
Suç makinesi metruk binada yakalandı
SAĞLIK
-
Karaciğer yağlanmasını hafife almayın
MAGAZİN
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Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminin maliyeti dudak uçuklattı
SPOR
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Elâzığspor’da Murat Kayalı ile yollar ayrıldı
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminin maliyeti dudak uçuklattı
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13 yıl önce beyazperdeye gelen uzay macerası G.O.R.A. filmindeki hikâye, “Arif V 216” ile 1960’lara taşınıyor.
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