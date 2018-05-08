Cem Yılmaz'ın büyük değişimi

Fazla kilolar\u0131yla dikkat \u00e7eken Cem Y\u0131lmaz'\u0131n son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131,Ge\u00e7en y\u0131l yaz tatilinde fazla kilolar\u0131yla dikkat \u00e7eken Cem Y\u0131lmaz, sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu. ,S\u0131k\u0131 bir diyet ve spora ba\u015flayan Y\u0131lmaz 5 ayda yakla\u015f\u0131k 20 kilo verdi\r\n,Cem Y\u0131lmaz, 'Arif V 216'n\u0131n haz\u0131rl\u0131k ve \u00e7ekim s\u00fcrecindeki stresin etkisiyle 90 kiloya kadar \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Filmin vizyona girmesinin ard\u0131ndan diyetisyenin yolunu tutan Cem Y\u0131lmaz, yakla\u015f\u0131k 20 kilo verdi. Her yere otomobiliyle giden Y\u0131lmaz, bu al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131p bisiklet alarak pedal \u00e7evirmeye ba\u015flad\u0131.,Sebze ve protein a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 beslenmeye ba\u015flayan Y\u0131lmaz, unlu ve \u015fekerli g\u0131dalar\u0131 kesip bol su i\u00e7meye ba\u015flad\u0131.Her g\u00fcn Belgrad Orman\u0131\u2019nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131p, bisiklete biniyor ve \u00f6zel hoca e\u015fli\u011finde spor yap\u0131yor.,