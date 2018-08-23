Cenazeleri birer birer çıkartıldı, yakınları sinir krizleri geçirdi

Olay Bal\u0131kesir'de ya\u015fand\u0131... ,Kabakdere ve Kalayc\u0131lar aras\u0131nda bulunan yapay g\u00f6lette iki \u00e7ocuk bo\u011fuldu. ,Eren Deniz (16) ve H\u00fcseyin Bulut'un (12) bulunmas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar seferber olurdu.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, yapay g\u00f6letin de suyu azalt\u0131larak \u00e7ocuklar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele edildi.\r\n\r\n,Olay yerine gelen Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Sualt\u0131 Arama Kurtarma ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6lette kaybolan 2 \u00e7ocu\u011fun cans\u0131z bedeni k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7\u0131kartt\u0131.\r\n\r\n,\u0130ki \u00e7ocu\u011fun ailesinin feryatlar\u0131 y\u00fcrek da\u011flad\u0131.,.