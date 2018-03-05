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Arap ülkeleri Türk dizilerine yasak getirdi
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Hırsızlar 16 saatte yakalandı
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'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi kabul edildi.
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Bakan Çavuşoğlu Avusturya yolcusu
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Manchester United'dan muhteşem geri dönüş
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BM: YPG/PKK, Afrin'den sivillerin çıkışını engellemeye devam ediyor
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı
DÜNYA
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DÜNYA
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Danimarka'nın Cezayir Büyükelçiliği yeniden açıldı
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Düzce’de FETÖ'den 12 askere gözaltı kararı
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“Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz”
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Survivor'da Gönüllüler takımına kimler geldi? | Survivor İpek Yaşar, Emre KİMDİR?
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Ramazan
Cenazesi ortada kaldı, kimse sahip çıkmadı!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda Kırgız uyruklu Türk Katerina Ç. feci şekilde öldürülmüştü. Katili de sonrasında olanlar da şoke etti.
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