Cenazesine 70 bin melek geldi

Esh\u00e2b-\u0131 kiramdan Al\u00e2 bin Muhammed Sakaf\u00ee (rad\u0131yallah\u00fc anh) anlat\u0131yor:,"Biz Res\u00fbl-i Ekrem "sallallah\u00fc aleyhi ve sellem" efendimiz ile birlikte Teb\u00fbk'te bulunuyorduk. ,Bir sabah g\u00fcne\u015f, hi\u00e7 o zamana kadar g\u00f6rmedi\u011fimiz bir parlakl\u0131k ve ayd\u0131nl\u0131kla do\u011fdu. ,G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz nurlar, g\u00fcne\u015fin de\u011fil, o meleklerin nurlar\u0131d\u0131r."\r\n ,Cebrail aleyhisselam \u015fu cevab\u0131 verdi: "O, ihlas s\u00fbresini \u00e7ok okurdu. Gece-g\u00fcnd\u00fcz, dururken, y\u00fcr\u00fcrken, otururken, ayakta iken hep bu s\u00fbreyi okurdu. ,Bu sebeble, o b\u00fcy\u00fck l\u00fctfa ermi\u015ftir.",Daha sonra Cebrail aleyhisselam indi. \r\n\r\n,Res\u00fbl-i Ekrem "sallallah\u00fc aleyhi ve sellem" efendimiz, ona: "Neden bu sabah g\u00fcne\u015f, \u015fimdiye kadar g\u00f6rmedi\u011fimiz \u0131\u015f\u0131klar ve nurlar sa\u00e7\u0131yor?" diye sordu. ,Cebrail aleyhisselam \u015fu cevab\u0131 verdi: "Bu sabah, Eshab-\u0131 kiramdan Muaviye bin Leys (rad\u0131yallah\u00fc anh) vefat etti. Cenab-\u0131 Hakk, onun cenaze namaz\u0131n\u0131 k\u0131lmak i\u00e7in g\u00f6kten 70.000 melek g\u00f6nderdi. ,Res\u00fbl-i Ekrem "sallallah\u00fc aleyhi ve sellem" efendimiz, Cebrail aleyhisselama tekrar sordu: "Muaviye bin Leys hangi ameliyle bu l\u00fctfa ermi\u015ftir?"\r\n