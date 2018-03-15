Cenazeyi defnettikten sonra şoke oldular!

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İstanbul için son dakika yağış uyarısı! | Meteoroloji 15 Mart tüm yurtta Hava Durumu
GÜNDEM
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13 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
MAGAZİN
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Arif Sağ ameliyata alındı (Arif Sağ son durumu)
GÜNDEM
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Bakan Canikli, İtalya'ya gidiyor
GÜNDEM
-
Kocaeli'nde yol çöktü! Bir sürücü saniyelerle kurtuldu
SPOR
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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
DÜNYA
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Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönüşüne izin vermiyor
GÜNDEM
-
Afrin'in yüzde 70'i ele geçirildi
KÜLTüR - SANAT
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Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi açıldı
SAĞLIK
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Türk doktorlardan Sudan'da 100 ameliyat
EĞİTİM
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Azerbaycanlı öğrencilerden Afrin kahramanlarına mektup
MAGAZİN
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Popstar reytinglerde çakıldı
YAŞAM
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Kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
DÜNYA
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Aliyev: 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz
MAGAZİN
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Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e yoğun ilgi
TEKNOLOJİ
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Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
MAGAZİN
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Diriliş'e 3 isim veda ediyor
TEKNOLOJİ
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Google, kripto para reklamlarını yasaklıyor
YAŞAM
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e-Devlet'e girdi, hayatının şokunu yaşadı!
SAĞLIK
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Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Cenazeyi defnettikten sonra şoke oldular!
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Cenazeyi defnediyorlardı, bu manzara karşısında şoke oldular.
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