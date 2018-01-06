Cenk'ten bomba sözler: Skibbe sayesinde buralardayım
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Rekor bir ücret ile siyah-beyazlı takımdan Premier Lig ekibi Everton’a transferi söz konusu olan Cenk Tosun’un bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibinin Michael Skibbe olduğunu biliyor muydunuz?
E.Frankfurt’tan ayrılmasının 3 ay sonrasında Cenk, kısa sürede gösterdiği başarıyla Alman basınının da dikkatini çekmişti. Doğup büyüdüğü şehir Frankfurt’un önemli ulusal gazetesi Frankfurter Rundschau da Türk oyuncunun başarısına kayıtsız kalmayarak kendisiyle hemen bir röportaj gerçekleştirmişti. Bakalım Cenk Tosun, henüz 20 yaşındayken o günlerde neler düşünüyormuş ve söyledikleri ile bugünleri işaret etmiş mi?
Bay Tosun, birkaç günlüğüne buraya evinize döndünüz. Türkiye’deki aşırı ilgi sonrası biraz kaçmanız mı gerekti?
Hayır, hayır. O kadar da kötü değil. Frankfurt’ta birkaç halletmem gereken işim vardı. Ancak tabii ki ailemi ve arkadaşlarımı da gördüğüm için çok sevinçliyim. Çünkü onları çok özlüyorum.Frankfurt’tan ayrıldığınızdan beri herkesin dilindesiniz. Çılgınca değil mi? Öncesinde hakkınızda not bile tutulmuyordu.