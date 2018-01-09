Cenk'ten sonra o da gidiyor! Rota İtalya...

Siyah beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor. Cenk Tosun'u bir transfer başarısıyla Everton'a satan ve rekor parayla kasasını dolduran Beşiktaş, bir diğer yıldızını da satmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş’ın milli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup’a İtalya Ligi ekiplerinden Milan’ın talip olduğu iddia edildi. Çizme basını, siyah-beyazlı futbolcunun transferde Serie A’nın dev ekibinin listesinde olduğunu yazdı. Tutto Sport’un son baskısına göre; Beşiktaş’ta ligde ve Avrupa’da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken, adı dönem dönem Avrupa’nın dev ekipleriyle anılan Oğuzhan Özyakup, Milan’ın transfer listesinde.
Beşiktaş’ın, Oğuzhan Özyakup’un takımdan ayrılabilmesi için 10 ile 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de haberin ayrıntısında belirtildi. Milan’ın bu futbolcuyu transfer etme konusunda istekli olabileceği ön görülürken, Beşiktaş’ın ise transfer konusunda tedbirli davranması önem arz ediyor.