BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor

Cenk'ten sonra o da gidiyor! Rota İtalya...

Cenk'ten sonra o da gidiyor! Rota İtalya...
1 / 5

Siyah beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor. Cenk Tosun'u bir transfer başarısıyla Everton'a satan ve rekor parayla kasasını dolduran Beşiktaş, bir diğer yıldızını da satmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ın milli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup’a İtalya Ligi ekiplerinden Milan’ın talip olduğu iddia edildi. Çizme basını, siyah-beyazlı futbolcunun transferde Serie A’nın dev ekibinin listesinde olduğunu yazdı. Tutto Sport’un son baskısına göre; Beşiktaş’ta ligde ve Avrupa’da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken, adı dönem dönem Avrupa’nın dev ekipleriyle anılan Oğuzhan Özyakup, Milan’ın transfer listesinde. Beşiktaş’ın, Oğuzhan Özyakup’un takımdan ayrılabilmesi için 10 ile 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de haberin ayrıntısında belirtildi. Milan’ın bu futbolcuyu transfer etme konusunda istekli olabileceği ön görülürken, Beşiktaş’ın ise transfer konusunda tedbirli davranması önem arz ediyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144