Cenk Tosun 4 gol attı, Everton 22-0'lık galibiyetle ayrıldı

Premier Lig ekiplerinden Everton haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda ATV Irdning tak\u0131m\u0131n\u0131 22-0 ma\u011flup etti.,10-0 biten ATV Irdning-Everton ma\u00e7\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda \u0130ngiliz temsilcilerinin di\u011fer gollerini Ademalo Lookman (3), Baines, Holgate ve Keane kaydetti.,\u0130kinci yar\u0131da oyuna giren Kevin Mirallas 49, 50, 52 ve 54. dakikadalarda att\u0131\u011f\u0131 gollerle skoru 14-0`a getirdi.,Everton`\u0131n gol ya\u011fmuru durmak bilmedi.,Niasse (4), Vlasic (2), Mirallas ve ATV Irdningli oyuncunun kendi kalesine att\u0131\u011f\u0131 gollerle Everton ma\u00e7tan 22-0 galip ayr\u0131ld\u0131.,.