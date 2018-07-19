CENTCOM Komutanı Votel'den Münbiç açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutan\u0131 Orgeneral Joseph Votel, M\u00fcnbi\u00e7 yol haritas\u0131 kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye ile ABD'nin cephe hatt\u0131nda yapaca\u011f\u0131 ortak devriyeler i\u00e7in verilecek e\u011fitimlerin yak\u0131nda ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na (Pentagon) video konferans y\u00f6ntemi ile ba\u011flanarak, ABD'nin Ortado\u011fu'daki operasyonlar\u0131 hakk\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n,ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini de\u011ferlendiren Votel, T\u00fcrkiye ile ABD'nin \u00fczerinde mutabakata vard\u0131\u011f\u0131 M\u00fcnbi\u00e7 yol haritas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde T\u00fcrkiye ile koordineli ba\u011f\u0131ms\u0131z devriyeler yapmaya devam ettiklerini s\u00f6yledi. M\u00fcnbi\u00e7'te iki \u00fclkenin y\u00fcr\u00fctece\u011fi ortak devriyelere de de\u011finen Votel, "Diplomatik yol haritas\u0131n\u0131n bir par\u00e7as\u0131 olarak, bu son derece karma\u015f\u0131k ortamda cephe hatt\u0131n\u0131n baz\u0131 par\u00e7alar\u0131nda ortak devriye yapmak \u00fczere gerekli e\u011fitimler yak\u0131n zamanda ba\u015flayacak." \u015feklinde konu\u015ftu.,Suriye'de kuvvetlerin g\u00fcvenli bir \u015fekilde ayr\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in Rusya ile kulland\u0131klar\u0131 ileti\u015fim kanal\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131k oldu\u011funu belirten Votel, bu kanal \u00fczerindeki ileti\u015fimlerini de "profesyonel" bir asker\u00ee faaliyet olarak niteledi. Rusya ile ABD'nin asker\u00ee i\u015f birli\u011fi yapmas\u0131n\u0131n mevcut Ulusal Savunma Yetki Yasas\u0131 kapsam\u0131nda yasak oldu\u011funu hat\u0131rlatan Votel, Rusya ile i\u015f birli\u011fi yapmas\u0131 i\u00e7in Kongre'den yetkinin verilmesi gerekti\u011fini ve kendisinin de Kongre'den bu y\u00f6nde bir talepte bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,\u00d6te yandan NATO \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde Afganistan'daki faaliyetlerine ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutan\u0131, Afgan ordusunun ilerleme kaydetti\u011fini ve Afgan h\u00fck\u00fcmetinin Taliban'la bar\u0131\u015f i\u00e7in \u00e7aba sarf etmeye devam etti\u011fini belirtti. Afganistan'da kayda de\u011fer de\u011fi\u015fimin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Votel, "Afgan halk\u0131 ve Taliban bar\u0131\u015fa daha haz\u0131r hale geliyor." dedi.,Bu arada ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in Finlandiya'n\u0131n ba\u015fkenti Helsinki'de yapt\u0131\u011f\u0131 zirve sonras\u0131nda Rusya ile Suriye'de i\u015f birli\u011fi yapma konusunda bir talimat al\u0131p almad\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik bir soruya ise ABD'li komutan, "\u015eu a\u015famada Helsinki g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri sonucunda bana iletilmi\u015f bir talimat yok." dedi.,SDG ad\u0131n\u0131 kullanan YPG\/PKK'n\u0131n Suriye'de rejimle i\u015f birli\u011fi yapmas\u0131na y\u00f6nelik bir soruya ise Votel, Suriye'nin kuzeydo\u011fusunda ortakl\u0131k yapt\u0131klar\u0131 gruplarla iyi ve etkili bir ileti\u015fime sahip olduklar\u0131n\u0131 ve bu gruplar\u0131n kendilerine kar\u015f\u0131 \u015feffaf oldu\u011funu s\u00f6yledi. Votel, "Biz Suriye Demokratik G\u00fc\u00e7leri'ni rejimle ili\u015fki kurma konusunda te\u015fvik etmiyoruz. Tabii sahadaki pragmatik ger\u00e7e\u011fi de anl\u0131yoruz. O alandaki t\u00fcm akt\u00f6rler birbiriyle konu\u015fuyor. Bu, o b\u00f6lgedeki hayat\u0131n bir ger\u00e7e\u011fi." ifadelerini kulland\u0131.,Pakistan'la i\u015f birli\u011finin Afganistan'da s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir siyasi uzla\u015fma i\u00e7in kilit \u00f6neme sahip oldu\u011funu belirten Votel, Pakistan'\u0131n bu s\u00fcre\u00e7te \u00f6nemli rol\u00fcn\u00fc oynamas\u0131n\u0131n tam zaman\u0131 oldu\u011funu kaydetti. "ABD\u2019nin do\u011frudan Taliban\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015fmeye haz\u0131r oldu\u011funa" ili\u015fkin iddialara da cevap veren Votel, uzla\u015fma s\u00fcrecine Afgan h\u00fck\u00fcmetinin \u00f6nc\u00fcl\u00fck etti\u011fini, ABD\u2019nin de s\u00fcreci destekledi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,ABD\u2019nin Taliban \u00fcyelerini g\u00f6r\u00fc\u015fmelere getirme konusunda lojistik destek sa\u011flay\u0131p sa\u011flamayaca\u011f\u0131na ili\u015fkin soruya ise Votel, \u201cBahsetti\u011finiz lojistik i\u015flerle ilgili \u00f6zel bir talep almad\u0131k. De\u011ferlendirmeyece\u011fimiz bir \u015fey yok. Bizden istenilen her \u015feye bakar\u0131z. Politikam\u0131zla ve liderlerimizin tam bilgisi dahilinde yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 temin ederiz ama amac\u0131m\u0131z olabildi\u011fince yard\u0131mc\u0131 olmak.\u201d cevab\u0131n\u0131 verdi.,ABD\u2019nin Suriye\u2019de \u0130ran\u2019\u0131n etkisini azaltmaya y\u00f6nelik bir \u00e7abas\u0131n\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin bir soruya da Votel, Suriye\u2019de tek misyonlar\u0131n\u0131n DEA\u015e ile m\u00fccadele oldu\u011funu iddia etti