Cep telefonu kullananlar dikkat! Büyük tehlike...

\u00d6zellikle ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n hayat\u0131m\u0131za girmesiyle birlikte bir\u00e7ok de\u011fi\u015fiklik de beraberinde geldi. ,Telefonlar\u0131n hayat\u0131m\u0131z\u0131 kolayla\u015ft\u0131rmas\u0131yla birlikte getirdi\u011fi ciddi tehlikeler de var. Bunlar\u0131n en \u00f6nemlisi ise internete ba\u011fl\u0131 cihazlara kolayca ula\u015f\u0131lmas\u0131. \u0130\u015fte detaylar...,Cep telefonlar\u0131 hayat\u0131m\u0131za girdi\u011finden beri ya\u015fanan de\u011fi\u015fiklikler saymakla bitmez!,Ak\u0131ll\u0131 telefonlar ile birlikte ise bilim kurgu filmlerindeki gelecek sahneleri bile ger\u00e7ek oldu. Ancak hayat\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran bu dijital cihazlar beraberinde b\u00fcy\u00fck tehditleri de getirdi...,Uzmanlar internet kullanan her cihaza kolayca ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Yani tehlikenin boyutu b\u00fcy\u00fck...,\u0130\u015fte t\u00fcm d\u00fcnyadan profesyoneller, bilim adamlar\u0131 ve hackerlar\u0131n s\u00f6zleriyle dijital tehlikeler:,Eski tip cep telefonlar\u0131 internet ba\u011flant\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kolayca ele ge\u00e7irilemiyor. Ayn\u0131 zamanda uygulama veya dijital i\u015flem yapma \u00f6zellikleri kullanamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in bir \u00e7ok tehdit onlar i\u00e7in ge\u00e7erli de\u011fil. Ancak ak\u0131ll\u0131 telefonlar internet kullanmas\u0131 nedeniyle t\u00fcm tehlikelere a\u00e7\u0131k durumda.,Ak\u0131lla telefonlardaki harita \u00f6zelli\u011fi sizin konumunuzu dakika dakika ve ad\u0131m ad\u0131m kaydediyor. Yan\u0131 her saniye nerede oldu\u011funuz ve nereye gitti\u011finiz takip alt\u0131nda...,\u0130nternet kullan\u0131m\u0131 cihazlar\u0131n kamera veya mikrofonunu da a\u00e7\u0131k hale getiriyor. Cihaza ula\u015fan ki\u015fi kamera ve mikrofonu istedi\u011fi gibi kullan\u0131yor. Yani g\u00fcndelik hayat\u0131n\u0131z\u0131n en do\u011fal haliyle izleniyor ve kaydediliyor olmas\u0131 gayet olas\u0131...,Ele ge\u00e7irilen cihazlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kayd\u0131 i\u00e7in kameran\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 gerekiyor. Bu da telefon kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n fark edip \u00f6nlem alabilece\u011fi bir durum...,Ancak hackerlar tam ekran kullanmak yerine kullan\u0131c\u0131n\u0131n g\u00f6remeyece\u011fi \u015fekilde bir piksel i\u00e7inde kameray\u0131 a\u00e7\u0131yor. Bu sayede biz telefonumuzda herhangi bir hareket fark etmeden, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc ve sesli kay\u0131t alabiliyor.,Art\u0131k telefonlarda iki kamera standart \u00f6zellik. Kamera say\u0131lar\u0131 alt\u0131ya kadar \u00e7\u0131kabiliyor. Bu da g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve ses kayd\u0131 tehlikesinin alt\u0131yla \u00e7arp\u0131lmas\u0131 demek. Bilgisayarlarda kameralar bantla kapat\u0131l\u0131yor ancak cep telefonlar\u0131 i\u00e7in bu \u00e7\u00f6z\u00fcm pek de uygulanabilir g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.,Korsanlar telefonlar \u00fczerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve ses kayd\u0131 ald\u0131klar\u0131 gibi daha \u00f6nce depolad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve ba\u015fkalar\u0131ndan bize gelen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve seslere de ula\u015fabiliyor. Yani g\u00fcvenli sayd\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir program \u00fczerinden g\u00fcvenli bir arkada\u015f\u0131m\u0131zdan gelen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve sesler de asl\u0131nda g\u00fcvende de\u011fil...,G\u00f6r\u00fcnt\u00fc kay\u0131tlar\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in kameralar\u0131 bantlamak veya kameray\u0131 kapatmak bir \u00e7\u00f6z\u00fcm. Ancak bunu s\u00fcrekli olarak yapmak pek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Ses kay\u0131tlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in ise telefonunuzu yan\u0131nda ta\u015f\u0131rken bir m\u00fczik a\u00e7\u0131n. Bu durumda korsana sadece m\u00fczik yay\u0131n\u0131 gidecektir.,Bulundu\u011funuz odada \u00e7ift cam bulunmas\u0131 ve d\u0131\u015f cam\u0131n aynal\u0131 olmas\u0131, bina d\u0131\u015f\u0131ndan yap\u0131lacak dinlenmeleri \u00f6nler. Ses, birinci camdan ikinci cama ge\u00e7erken zay\u0131flar, film tabakal\u0131 aynal\u0131 camda ise tamamen kaybolur.,\u015earjl\u0131 bir di\u015f f\u0131r\u00e7as\u0131n\u0131 cama temas ettirerek \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rman\u0131z halinde olu\u015fan titre\u015fim ve ses dalgas\u0131 da dinleyicinin ortamdaki sesi alg\u0131lamas\u0131n\u0131 engeller. En garanti y\u00f6ntem telefonu kapatmak. Ancak ya telefonu ba\u015fka yerde b\u0131rakmak ya da pilini \u00e7\u0131kartmak da gerekiyor. (Takvim)